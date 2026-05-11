元lolでタレントのhibiki（28）が、11日までにインスタグラムを更新。マタニティショットを公開した。

昨年12月に結婚、3月には第1子の妊娠を発表しているhibikiは「母の日」に合わせた投稿で「Happy Mother's Day ひびきももうすぐ母に 母になるまでの特別な時間をUMLAUTのお花に彩ってもらいました」と、ふっくらとしたおなかものぞくマタニティショットを公開した。

「今しか残せない空気を 枯れないお花と共に こうして手元に残せる幸せ そしてね、5／23・5／30のイベント【A NEW CHAPTER】でもUMLAUTのお花たちが空間を彩ってくれるの みんなにもこの素敵な空間を共有できるのが今から楽しみ」と、イベントについても告知した。

フォロワーからは「おなかおっきくなってきたね」「ひびきちゃんのお顔がますますママになってるぅー！」「なんて可愛いママだ」「かなちゃん、産んでくれてありがとうとべびたん、ひびきをママにしてくれてありがとうの日だ」といったコメントが寄せられた。

hibikiは、14年に男女混合5人組グループ「lol」の一員としてデビュー。ソロとしてもモデル活動や、アパレルブランドのプロデュースなども行い、グループ解散後の現在は、新会社「LOCUSiA」を設立するなどマルチに活躍している。

※UMLAUTの2番目のUは、ダイエレシス付きU（Uウムラウト）