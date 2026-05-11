コナミＧが４連騰、２７年３月期は４期連続最高業績見込み２円５０銭増配へ

コナミグループ<9766.T>が４連騰している。前週末８日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高５０５０億円（前期比２．３％増）、営業利益１４３０億円（同５．２％増）、純利益１０１０億円（同１．０％増）と４期連続で過去最高業績を見込むほか、年間配当予想を前期比２円５０銭増の２２４円としたことが好感されている。



家庭用ゲーム機向けタイトルを中心とする主力のデジタルエンタテインメント事業で、「メタルギア」シリーズの集大成となるコレクションの第２弾「ＭＥＴＡＬ ＧＥＡＲ ＳＯＬＩＤ： ＭＡＳＴＥＲ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ Ｖｏｌ．２」の発売を予定しているほか、「ＳＩＬＥＮＴ ＨＩＬＬ」シリーズの最新作や「Ｃａｓｔｌｅｖａｎｉａ」シリーズの最新作も発売に向け制作中。また、６月に開催予定のワールドカップ効果で４月に累計１０億ダウンロードを突破した「ｅＦｏｏｔｂａｌｌ」の貢献も期待されている。



２６年３月期決算は、売上高４９３６億７７００万円（前の期比１７．１％増）、営業利益１３５８億９１００万円（同３３．３％増）、純利益１０００億１３００万円（同３３．９％増）だった。デジタルエンタテインメント事業で「メタルギア」「ＳＩＬＥＮＴ ＨＩＬＬ」など各シリーズのリピート販売などが好調に推移した。



出所：MINKABU PRESS