多次元制御機構よだかが、7月1日にリリースする1stフルアルバムのタイトルが『LAPLACEL』に決定。また、あわせてジャケット写真および新たなアーティスト写真も公開となった。

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アルバムタイトルの“LAPLACEL”は、物理学の用語『ラプラスの悪魔（Laplaceʼs demon）』と『天使の名前の接尾辞（～el）』を掛け合わせ、“すべて”や“万能感”を意味する言葉として林直大が生み出した造語となっている。

本作には、TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』のオープニングテーマとして書き下ろした「スターダスト・エウレカ」、メジャーデビューEPの表題曲「オデッセイ」にくわえ、インディーズ時代の人気曲「夜間飛行」「スピン」などの再録音源を含む全12曲が収められ、多次元制御機構よだかの今の“すべて”が詰め込まれた一作となっている。

初回生産限定盤付属のライブCDには、3月に東京 LIQUIDROOMで行ったメジャーデビュー後初の単独公演『RADIATE』のライブ音源が収録される。

また、今回のデザインは石井はるかが担当。アーティスト写真は、多次元制御機構よだかの世界観と深い結びつきを持つ車を背に、不思議な世界に迷い込んだような表情が映し出された一枚に。ジャケット写真は、楽曲を想起させる様々なオブジェクトをコラージュした、アルバムの“すべて”を集約したデザインに仕上がっている。

さらに、9月よりアルバムを携えて東名阪を回るツアー『多次元制御機構よだかTOUR 2026 “LAPLACEL: ALL PLACE.”』の開催が決定。チケットは、オフィシャル先行が5月24日まで受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）