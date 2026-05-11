カチタスが急反発、２７年３月期は２ケタ増収増益で１０円増配を予想

カチタス<8919.T>が急反発している。前週末８日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高１７７４億円（前期比１６．８％増）、営業利益２１０億円（同１４．９％増）、純利益１４０億円（同１２．３％増）と２ケタ増収増益を見込み、年間配当予想を前期比１０円増の９０円としたことが好感されている。



物価上昇や環境規制の強化に対応するための建設コスト上昇で新築住宅価格が高騰するなか、相対的に価格競争力が増している中古住宅は好調な需要が継続すると予想。年間で９７００件（同１５．８％増）の販売を見込み、販売単価もやや上昇すると予想している。



２６年３月期は売上高１５１８億５１００万円（前の期比１７．２％増）、営業利益１８２億７９００万円（同２８．５％増）、純利益１２４億７０００万円（同３０．６％増）だった。なお、中東情勢の悪化懸念による原油高やそれに伴う住宅設備メーカーの受注停止などの影響はあり得るとしているものの、対応策の準備を進めていることから今期業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS