横山裕（SUPER EIGHT）ミニアルバム『ROCK FOR YOU』のリリースとソロライブツアー『ROCK FOR YOU LIVE TOUR』の開催を発表

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横山裕が、5月9日にZepp Hanedaで開催した自身のライブにて、ミニアルバム『ROCK FOR YOU』のリリースと、ソロライブツアー『ROCK FOR YOU LIVE TOUR』の開催を発表した。

■“あなたへ届けたい想い”が込められたミニアルバム『ROCK FOR YOU』

ミニアルバム『ROCK FOR YOU』は7月26日に発売。タイトルには、2025年から変わらない、あなたへ届けたいという想いが込められている。

前作の1st アルバム『ROCK TO YOU』と同様に、ロックをテーマに掲げた一枚。先行配信中の「ピストル」「感情迷子」に加え、5月5日・6日に大阪城ホールにて開催された「ROCK TO YOU -LIVE EMOTION-」で初披露された「ありがとう」を含む、横山自身が作詞を手がけた新曲 7 曲（全形態共通）が収録される。

通常盤のボーナストラックには、横山が作詞し、安田章大（SUPER EIGHT）が作曲を手がけた「プリン」をあらたなアレンジで収録。前作の「cHoco レート」「Kicyu」に続く、ファンにはうれしい再録となる。

完全生産限定となる【FOR】盤と【TO】盤には、「ピストル」のMVとメイキング映像、ジャケット撮影の舞台裏に加え、16 年ぶりの凱旋公演となった大阪城ホール公演や、45歳の誕生日当日に開催された 5月9日のZepp Haneda公演の舞台裏およびライブダイジェストを収録。作品制作の過程からステージ本番まで、横山裕の「今」を様々な角度から楽しめる、見どころ満載の豪華映像特典となっている。

■全国12都市18公演をギター1本とともに巡る『ROCK FOR YOU LIVE TOUR』が決定

さらに、本作を携えたソロライブツアー『ROCK FOR YOU LIVE TOUR』の開催も決定。8月18日のZepp Osaka Bayside公演を皮切りに、2025年より1都市増となる全国12都市18公演を、ギター1本とともに巡る。

様々な挑戦を続けてきた横山から生まれる言葉は、不器用なまでにまっすぐで、そこに嘘はない。多くの“あなた”と奏でてきたロックが彼の原動力となり、ギターが与えた初期衝動は今もなお、横山自身を突き動かし続けている。「ROCK TO YOU」から「ROCK FOR YOU」へ――。“あなた”へ、そして“あなた”のために。

漫画家の津村マミが描いた「オニギシ」の楽曲の世界観をもとに、母と子の物語を描き下ろしたアニメーションビデオも公開中。それぞれにとっての大切な人への想いを改めて感じるきっかけとなるだろう。

■横山裕 コメント