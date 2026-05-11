佐藤健が自身のInstagramを更新し、宇多田ヒカルとの2ショットを公開した。

【写真】テトリス対決で勝利し、バンザイする宇多田ヒカルと完敗してうなだれる佐藤健

■佐藤「テトリスで勝負をし、負けました。手も足も出ませんでした」

「宇多田ヒカルさんとテトリスで勝負をし、負けました。手も足も出ませんでした」と、衝撃の“降伏宣言”を綴った佐藤。公開された写真は、笑顔で両手を上げてバンザイするメガネ姿の宇多田の隣で、下を向いてうなだれる佐藤の姿（1枚目）を収めたものだ。さらに、茶目っ気たっぷりに両手でピースサインを掲げる宇多田。その横で、眉間にシワを寄せ、悔しげな表情を浮かべる佐藤（2、3枚目）の姿も映し出されている。

SNSには「レアな姿が見れて嬉しい」「ふたり正座してるのかわいい」といった歓喜の声とともに「リベンジしてください」「リベンジ待ってます」「まさかの完敗」「負けたけど楽しそうだね」と再戦を望む声も多く集まっている。

■佐藤健の公式YouTubeチャンネルで宇多田ヒカルと本気のテトリス対戦

この“対戦”の全貌は、5月9日に公開された佐藤の公式YouTubeチャンネルの動画「宇多田さんとテトリスをしました」で明らかになった。かつて歌番組で宇多田のプレイスタイルを目撃し、“テトリスの強い女”というイメージを持ったという佐藤。Netflixのオリジナルドラマ『First Love 初恋』での縁を機に、宇多田から放たれた「テトリスだったら私誰にも負けないんだけどね」という言葉を引き金に「いつか対戦したい」と思っていたことを明かした。

宇多田にハンデなしの本気対決を挑んだ佐藤だったが、淡々と進めていく宇多田に対し、佐藤は「ちょっと待ってくれ！」を連発し、あっという間に敗北。2回戦も「待ってくれ」「早いって」と言ってる間のわずか37秒で再度敗北。その後、「もうちょっと長く戦いたい」という佐藤の願いを叶える形で宇多田が“激辛”、佐藤が”激甘”のハンデ戦にも挑戦。さらに宇多田がソファーの後ろで足ツボマットに乗りながらインタビューに答えるという過酷なハンデ戦も行われたが、ことごとく敗北する佐藤。ついには、佐藤が得意とする“ぷよぷよ”を持ち出し、異種格闘戦においてすら完敗してしまった。

Instagramでの「敗北宣言」は、この歴史的完敗の末に課せられた罰ゲームであった。「手も足も出ませんでした」という一文には、最強のエンターテイナー同士が本気でぶつかり合った、清々しいまでのリスペクトが込められている。