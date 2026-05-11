「劇団東京ヴォードヴィルショー」解散を発表 佐藤B作が理由・コメント発表 53年の歴史に幕
劇団東京ヴォードヴィルショーの公式サイトが11日までに更新され、劇団解散が発表された。
【写真】古田新太らも受賞！名前の浸透度に感慨にひたっていた佐藤B作
座長の佐藤B作が、5月吉日付で記した「劇団解散のお知らせ」を掲載。「1973年3月『エログロナンセンス笑いのパンチが乱れ飛ぶ！！』を歌い文句に立ち上げました劇団東京ヴォードヴィルショーは諸事情により本年5月をもちまして解散することと相成りました…」と報告した。
「53年間に渡り応援してくださった観客の皆々様に心より御礼申し上げます。有難うございました！！！」とつづった。
劇団東京ヴォードヴィルショーは、佐藤を中心に1973年に結成。多数の俳優を輩出しており、久本雅美、柴田理恵をはじめ、現・極楽とんぼ（山本圭壱、加藤浩次）も研究生だった時代がある。
【写真】古田新太らも受賞！名前の浸透度に感慨にひたっていた佐藤B作
座長の佐藤B作が、5月吉日付で記した「劇団解散のお知らせ」を掲載。「1973年3月『エログロナンセンス笑いのパンチが乱れ飛ぶ！！』を歌い文句に立ち上げました劇団東京ヴォードヴィルショーは諸事情により本年5月をもちまして解散することと相成りました…」と報告した。
「53年間に渡り応援してくださった観客の皆々様に心より御礼申し上げます。有難うございました！！！」とつづった。
劇団東京ヴォードヴィルショーは、佐藤を中心に1973年に結成。多数の俳優を輩出しており、久本雅美、柴田理恵をはじめ、現・極楽とんぼ（山本圭壱、加藤浩次）も研究生だった時代がある。