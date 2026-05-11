4児の母・東原亜希「夫がお弁当を作るようになって4ヶ月」 柔道家夫の“3人分”の手作り弁当披露 「それだけは絶対にやらないと思ってたから…」と驚きつづる
4児の母でタレントの東原亜希（43）が11日、自身のインスタグラムを更新。夫で柔道家の井上康生氏（47）が子どもたちの弁当を作るようになったことを報告し、写真を披露するとともに驚きと喜びの心境をつづった。
【写真】「センス良いお弁当」東原亜希が公開した夫・井上康生氏の“おかずぎっしり”手作り弁当
東原は「夫がお弁当を作るようになって4ヶ月 それだけは絶対にやらないと思ってたから驚きと感謝と、私がいつ倒れても先に死んでも大丈夫そうという安心感。リスクマネージメントw」とユーモア交じりにつづり、おかずのぎっしり詰まった3人分の手作り弁当の写真をアップ。
「楽しいと言っているので、昨日は一緒にお弁当箱を買いに行きました そして子ども全員揃ってご飯が食べれて。そんな母の日。みんながそれぞれの場所で目標に向かっていて元気。それが何よりの1番の幸せです」と幸せを噛みしめた。
この投稿にファンからは「素晴らしいー」「我が家もパパが作ってくれています。安心感ありますよね」「すごい！どのようなプレゼンをしてそこまで辿り着いたのですか？最高の母の日ですね」「美味しそう 作るご主人も楽しそうなのが何より」「旦那さんがお弁当を作ってくれるなんて本当に凄いです！あきさんが教えたのですか??我が家は夢の様な話です」「パパセンス良いお弁当だね」「す、すげー」などのコメントが寄せられている。
東原と井上氏は2008年に結婚。09年5月に第1子長女、10年11月には第2子長男、15年7月に第3子・第4子となる双子の女児を出産した。
【写真】「センス良いお弁当」東原亜希が公開した夫・井上康生氏の“おかずぎっしり”手作り弁当
東原は「夫がお弁当を作るようになって4ヶ月 それだけは絶対にやらないと思ってたから驚きと感謝と、私がいつ倒れても先に死んでも大丈夫そうという安心感。リスクマネージメントw」とユーモア交じりにつづり、おかずのぎっしり詰まった3人分の手作り弁当の写真をアップ。
この投稿にファンからは「素晴らしいー」「我が家もパパが作ってくれています。安心感ありますよね」「すごい！どのようなプレゼンをしてそこまで辿り着いたのですか？最高の母の日ですね」「美味しそう 作るご主人も楽しそうなのが何より」「旦那さんがお弁当を作ってくれるなんて本当に凄いです！あきさんが教えたのですか??我が家は夢の様な話です」「パパセンス良いお弁当だね」「す、すげー」などのコメントが寄せられている。
東原と井上氏は2008年に結婚。09年5月に第1子長女、10年11月には第2子長男、15年7月に第3子・第4子となる双子の女児を出産した。