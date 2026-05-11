『ルパパト』伝説のカオス回が配信 透真＆初美花が心配性になり、魁利に「なぜか飛んできたキツツキが激突！」
東映が運営するYouTube公式チャンネル東映特撮YouTube Officialで、スーパー戦隊シリーズ第42作目『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』の第40話「心配が止まらない」の配信がスタートした。
【動画】配信された『ルパパト』伝説のカオス回が配信
稀代の大怪盗アルセーヌ・ルパンが残した不思議な宝物“ルパンコレクション”が、異世界から現れた犯罪者集団ギャングラーに奪われた。コレクションを利用して悪事を繰り返すギャングラーをこのままにはしておけない！失った大切な人を取り戻すために戦う、快盗戦隊ルパンレンジャー、世界の平和を守るために戦う、警察戦隊パトレンジャー。時には対立し、時には共に戦う、正義のアウトローと絶対のヒーロー、揺るぎない信念のもと、2つの戦隊の戦いが今始まる。
「心配が止まらない」では、魁利（伊藤あさひ）の様子がおかしい。気になった透真（濱正悟）と初美花（工藤遥）が魁利を尾行していると、ギャングラー怪人ジュゴーン・マナッティが出現。2人は変身して応戦するが、ジュゴーンの攻撃により、やけに心配性になってしまう。ノエル（元木聖也）も加わり3人で尾行を続けるが、透真たちの心配はますます膨らむばかり。女性と立ち話をしたり、一人で食事をしている魁利を見て、とんでもないことまで心配し…。
第40話は『ルパパト』の三大カオス回として知られる。「なぜか飛んできたキツツキが激突！」というパワーワードまで登場し、ファンは「伝説の『なぜか飛んできたキツツキ』」「またも意味不明なカオス回。というかどっからキツツキ出てきた？」と反応していた。
【動画】配信された『ルパパト』伝説のカオス回が配信
稀代の大怪盗アルセーヌ・ルパンが残した不思議な宝物“ルパンコレクション”が、異世界から現れた犯罪者集団ギャングラーに奪われた。コレクションを利用して悪事を繰り返すギャングラーをこのままにはしておけない！失った大切な人を取り戻すために戦う、快盗戦隊ルパンレンジャー、世界の平和を守るために戦う、警察戦隊パトレンジャー。時には対立し、時には共に戦う、正義のアウトローと絶対のヒーロー、揺るぎない信念のもと、2つの戦隊の戦いが今始まる。
第40話は『ルパパト』の三大カオス回として知られる。「なぜか飛んできたキツツキが激突！」というパワーワードまで登場し、ファンは「伝説の『なぜか飛んできたキツツキ』」「またも意味不明なカオス回。というかどっからキツツキ出てきた？」と反応していた。