Mrs. GREEN APPLEが司会を務めるTBSバラエティー「テレビ×ミセス」が11日、午後8時55分から放送される。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得し、現役引退した三浦璃来さんと木原龍一さんの「りくりゅう」が引退会見後初のバラエティー出演を果たす。

2人は支えられた「人生ベストソング」をテレビ初公開し、ミセスの楽曲もランクイン。そして、2人1組のペアで互いが見えない状態でお題に沿ったポーズをとり、シンクロを目指す新ゲーム「シンクロジェスチャーゲーム」では、奇跡のシンクロを連発する。巨大ジェンガ対決では華麗なリフトとジャンプも飛び出す。

また、ミセスが名曲とコラボする企画では森山直太朗が登場し、名曲「生きてることが辛いなら」を歌唱する。森山は「ミセスの皆さんは音楽に対する情熱はもちろん、ゲストの僕に対しても深く理解して寄り添ってくれる真摯（しんし）な姿勢がとても印象的でした」と出演を振り返った。「僕も存分に楽しませていただいたので、ぜひ皆さんも期待して楽しんでいただけたらうれしいです」と呼びかけた。