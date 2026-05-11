２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」ペアが、１１日に放送されるＴＢＳ系「テレビ×ミセス」（午後８時５５分）に出演する。

引退会見後初のバラエティー番組出演となり、２人１組のペアを組んで、お互いが見えない状態でお題に沿ったポーズをとって、シンクロを目指す新ゲーム「シンクロジェスチャーゲーム」に挑戦した。絆が試される新ゲームで、りくりゅうペアは奇跡のシンクロを連発！ そして、ミセスチームも息を合わせてシンクロを目指すが･･･。まさかの珍ポーズ連発で波乱を呼ぶ。また、番組おなじみの「巨大ジェンガ対決」では、りくりゅうペアが五輪で魅せた華麗なリフトとジャンプで巨大ジェンガ攻略を目指す。新ルール「ジョーカー津田」が勝利のカギになる！？

また「名曲×ミセス」には森山直太朗が登場。名曲「生きてることが辛いなら」をコラボ歌唱する。リリース当時賛否を生んだ歌詞に込められた本当の想いに触れる貴重トークも満載だ。「生きてることが辛いなら」はミセス大森にとっても思い入れのある特別な楽曲であり、念願が叶っての特別なコラボレーションとなる。一夜限りのパフォーマンスは必見だ。