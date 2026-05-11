黒夢が、1997年発表の『Drug TReatment』、1998年発表の『CORKSCREW』といった2作のオリジナルアルバムを完全リレコーディング。初のセルフカバーアルバム『CORKSCREW 2026』『Drug TReatment 2026』を7月15日に2作同時リリースする。

両作はいずれも当時大ヒットを記録したアルバムだ。今回のリレコーディングでは、オリジナル作の魅力を踏襲しつつ、最新のサウンドプロダクションにより再構築が施されるなど、黒夢の2026年現在地を体現する作品に仕上がっている。

収録曲は、『CORKSCREW 2026』に「少年」「MARIA」「後遺症-aftereffect-」、『Drug TReatment 2026』に「Like@Angel」「NITE&DAY」「NEEDLESS」など人気楽曲がラインナップ。さらにボーナストラックとしてリミックスを1曲追加し、それぞれ全12曲で構成される。時代を超えて支持され続けるナンバーが、2026年のサウンドでリブートされるかたちだ。

また、初回限定盤には映像特典を収録したBlu-rayを封入。『CORKSCREW 2026』には「少年2026」、『Drug TReatment 2026』には「NEEDLESS」のミュージックビデオ等が収められている。

そして、今回公開されたジャケ写等のアートディレクターは、ライブBlu-rayに引き続き、「オアシス(OASIS)」の公式ロゴや、ユニクロ「UT」のクリエイティブディレクターなども担当するほか、addidasとのコラボレーションも話題のコラージュアーティスト・河村康輔が担当。世界的フォトグラファー・RKによるアーティスト写真も公開された。

あわせて、先着購入特典も発表。各初回限定盤2枚の同時予約 / 同時購入者対象の完全数量限定特典も用意されているので、確実に手に入れるためには早めの予約・購入をおすすめしたい。

本作のリリース直後にはライブツアー＜黒夢THE PERFECT DAYS TO DIE＞の開催も予定されており、現在MVスポットも展開中。90年代に刻まれた衝撃と熱量が、2026年の今、どのように鳴り響くのか──黒夢の現在地を提示する意欲作として、大きな注目が集まりそうだ。

【New release】



2026年7月

2作同時リリース



97年、98年に発売した2枚の名盤を完全リレコーディングした黒夢初のセルフカバーアルバムに収録



少年2026 / demo mix

MUSIC VIDEO SPOT

30sec 公開



7/17〜7/19 トヨタアリーナトーキョー

『THE PERFECT DAYS TO DIE』

🎫https://t.co/14yKmmquq6… pic.twitter.com/CeLuk7XqnJ — 黒夢 (@KUROYUME2025) April 30, 2026

初回限定盤

通常盤

■セルフカバーアルバム『CORKSCREW 2026』

2026年7月15日発売



【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】

YCCW‐10435/B 7,700円(税抜7,000円)

※スリーブ仕様

詳細：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1220

【通常盤(CD)】

YCCW‐10436 3,850円(税抜3,500円)

詳細：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1221



▼Disc-1(CD)収録内容 ※初回限定盤・通常盤共通

全12曲収録予定(曲順未定)

・MASTURBATING SMILE

・FASTER BEAT

・SPOON & CAFFEINE

・後遺症 -aftereffect-

・CANDY

・少年

・ROCK’N’ROLL

・HELLO, CP ISOLATION

・YA-YA-YA!

・MARIA

・LAST PLEASURE

他

▼Disc-2(Blu-ray)収録内容 ※初回限定盤

01.MUSIC VIDEO「少年2026」

02.MV MAKING

他

初回限定盤

通常盤

■セルフカバーアルバム『Drug TReatment 2026』

2026年7月15日発売 【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】

YCCW‐10433/B 7,700円(税抜7,000円)

※スリーブ仕様

詳細：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1218

【通常盤(CD)】

YCCW‐10434 3,850円(税抜3,500円)

詳細：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1219 ▼Disc-1(CD)収録内容 ※初回限定盤・通常盤共通

全12曲収録予定(曲順未定)

・MIND BREAKER

・DRIVE

・C.Y.HEAD

・CAN’T SEE YARD

・DISTRACTION

・Spray

・NITE & DAY

・Sick

・NEEDLESS

・Like＠Angel

・BAD SPEED PLAY

他

▼Disc-2(Blu-ray)収録内容 ※初回限定盤

01.MUSIC VIDEO「NEEDLESS」

02.MV MAKING

他

●セルフカバーアルバム先着特典情報

詳細：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1632



．織錙璽譽魁璽(先着特典＋限定特典)

1.先着特典：『CORKSCREW 2026』『Drug TReatment 2026』オリジナル缶バッジ

2.『CORKSCREW 2026』と『Drug TReatment 2026』の初回限定盤2枚同時予約 / 購入対象 限定特典：「ラバー・キーホルダー」＊完全数量限定

▼対象店舗

全国のタワーレコード、タワーレコードオンライン(EC)

詳細：https://tower.jp/article/feature_item/2026/05/11/0701 Amazon (W特典)

1.限定特典：『CORKSCREW 2026』、『Drug TReatment 2026』メガジャケット

2.『CORKSCREW 2026』、『Drug TReatment 2026』クリアファイル(A4サイズ) Ａ換CDショップ共通特典

『CORKSCREW 2026』、『Drug TReatment 2026』クリアファイル(A4サイズ)

▼対象店舗

HMV＆BOOKS、新星堂などの全国のCDショップ、楽天BOOKS、セブンネットショッピングなどのWEBサイト、ヨドバシカメラなどCDや音楽映像ソフトを販売する家電量販店や書籍店、ライブ会場CD販売など。

■＜THE PERFECT DAYS TO DIE -ザ パーフェクト デイズ トゥ ダイ-＞

7月17日(金) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

7月18日(土) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

7月19日(日) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

9月06日(日) 東京・GARDEN THEATER