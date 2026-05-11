黒夢、初のセルフカバーアルバム『CORKSCREW 2026』『Drug TReatment 2026』を7月に2作同時リリース
黒夢が、1997年発表の『Drug TReatment』、1998年発表の『CORKSCREW』といった2作のオリジナルアルバムを完全リレコーディング。初のセルフカバーアルバム『CORKSCREW 2026』『Drug TReatment 2026』を7月15日に2作同時リリースする。
両作はいずれも当時大ヒットを記録したアルバムだ。今回のリレコーディングでは、オリジナル作の魅力を踏襲しつつ、最新のサウンドプロダクションにより再構築が施されるなど、黒夢の2026年現在地を体現する作品に仕上がっている。
収録曲は、『CORKSCREW 2026』に「少年」「MARIA」「後遺症-aftereffect-」、『Drug TReatment 2026』に「Like@Angel」「NITE&DAY」「NEEDLESS」など人気楽曲がラインナップ。さらにボーナストラックとしてリミックスを1曲追加し、それぞれ全12曲で構成される。時代を超えて支持され続けるナンバーが、2026年のサウンドでリブートされるかたちだ。
また、初回限定盤には映像特典を収録したBlu-rayを封入。『CORKSCREW 2026』には「少年2026」、『Drug TReatment 2026』には「NEEDLESS」のミュージックビデオ等が収められている。
そして、今回公開されたジャケ写等のアートディレクターは、ライブBlu-rayに引き続き、「オアシス(OASIS)」の公式ロゴや、ユニクロ「UT」のクリエイティブディレクターなども担当するほか、addidasとのコラボレーションも話題のコラージュアーティスト・河村康輔が担当。世界的フォトグラファー・RKによるアーティスト写真も公開された。
あわせて、先着購入特典も発表。各初回限定盤2枚の同時予約 / 同時購入者対象の完全数量限定特典も用意されているので、確実に手に入れるためには早めの予約・購入をおすすめしたい。
本作のリリース直後にはライブツアー＜黒夢THE PERFECT DAYS TO DIE＞の開催も予定されており、現在MVスポットも展開中。90年代に刻まれた衝撃と熱量が、2026年の今、どのように鳴り響くのか──黒夢の現在地を提示する意欲作として、大きな注目が集まりそうだ。
■セルフカバーアルバム『CORKSCREW 2026』
2026年7月15日発売
【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】
YCCW‐10435/B 7,700円(税抜7,000円)
※スリーブ仕様
詳細：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1220
【通常盤(CD)】
YCCW‐10436 3,850円(税抜3,500円)
詳細：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1221
▼Disc-1(CD)収録内容 ※初回限定盤・通常盤共通
全12曲収録予定(曲順未定)
・MASTURBATING SMILE
・FASTER BEAT
・SPOON & CAFFEINE
・後遺症 -aftereffect-
・CANDY
・少年
・ROCK’N’ROLL
・HELLO, CP ISOLATION
・YA-YA-YA!
・MARIA
・LAST PLEASURE
他
▼Disc-2(Blu-ray)収録内容 ※初回限定盤
01.MUSIC VIDEO「少年2026」
02.MV MAKING
他
■セルフカバーアルバム『Drug TReatment 2026』
2026年7月15日発売
【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】
YCCW‐10433/B 7,700円(税抜7,000円)
※スリーブ仕様
詳細：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1218
【通常盤(CD)】
YCCW‐10434 3,850円(税抜3,500円)
詳細：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1219
▼Disc-1(CD)収録内容 ※初回限定盤・通常盤共通
全12曲収録予定(曲順未定)
・MIND BREAKER
・DRIVE
・C.Y.HEAD
・CAN’T SEE YARD
・DISTRACTION
・Spray
・NITE & DAY
・Sick
・NEEDLESS
・Like＠Angel
・BAD SPEED PLAY
他
▼Disc-2(Blu-ray)収録内容 ※初回限定盤
01.MUSIC VIDEO「NEEDLESS」
02.MV MAKING
他
●セルフカバーアルバム先着特典情報
詳細：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1632
．織錙璽譽魁璽(先着特典＋限定特典)
1.先着特典：『CORKSCREW 2026』『Drug TReatment 2026』オリジナル缶バッジ
2.『CORKSCREW 2026』と『Drug TReatment 2026』の初回限定盤2枚同時予約 / 購入対象 限定特典：「ラバー・キーホルダー」＊完全数量限定
▼対象店舗
全国のタワーレコード、タワーレコードオンライン(EC)
詳細：https://tower.jp/article/feature_item/2026/05/11/0701
Amazon (W特典)
1.限定特典：『CORKSCREW 2026』、『Drug TReatment 2026』メガジャケット
2.『CORKSCREW 2026』、『Drug TReatment 2026』クリアファイル(A4サイズ)
Ａ換CDショップ共通特典
『CORKSCREW 2026』、『Drug TReatment 2026』クリアファイル(A4サイズ)
▼対象店舗
HMV＆BOOKS、新星堂などの全国のCDショップ、楽天BOOKS、セブンネットショッピングなどのWEBサイト、ヨドバシカメラなどCDや音楽映像ソフトを販売する家電量販店や書籍店、ライブ会場CD販売など。
■＜THE PERFECT DAYS TO DIE -ザ パーフェクト デイズ トゥ ダイ-＞
7月17日(金) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO
7月18日(土) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO
7月19日(日) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO
9月06日(日) 東京・GARDEN THEATER
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