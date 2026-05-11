◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）＝５月１１日、栗東トレセン

キタサンブラックの弟、シュガークン（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドゥラメンテ）がターフに戻ってくる。２０２４年の日本ダービー７着後、左前浅屈けん炎を発症し、休養していたが、引き続き、武豊騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで、ようやく復帰戦を迎える。

「帰ってきた時は馬体に余裕もあったし、どうかなと思っていたけど、攻め馬ですごく動くようになっている。前向きさもあるし、体がしっかりしたのかな」と宮本助手は笑みを浮かべる。

シュガークンといえば、以前は坂路で自分から走る気を出さず、時計も地味なタイプ。日本ダービーの当週もサッとだったとはいえ、５５秒６―１３秒６と平凡な時計だった。

しかし、所属の吉村誠之助騎手がほぼつきっきりで調教に乗っている、この中間は「別馬」だ。先月１９日にはしまい重点とはいえ、ラスト２ハロンで１１秒８、１１秒６と破格の時計を出すと、圧巻は１０日の併せ馬。トミーバローズ（３歳１勝クラス）を２馬身追走すると、手応えには余裕を残しながら４９秒８―１２秒０。何と５０秒を切ってきた。「まだ余力があったみたい。息もスッと入っていた」と同助手は満足そうにうなずく。

故障明けの超久々。常識的には非常に厳しい条件だ。「さすがに使ってからかなと思っていたけど、攻め馬だけを見るとね。荒れた馬場も問題ない。あとはレースにいってどうかやね」と同助手。偉大なる血が常識を打ち崩す勝利を運んでくるかもしれない。