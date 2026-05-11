大河ドラマ「豊臣兄弟！」第18回は「羽柴兄弟！」。秀吉が「木下」の苗字から「羽柴」に改称する様が描かれていました。秀吉は天正元年（1573年）7月までに羽柴へと苗字を改めたとされます。「羽柴藤吉郎秀吉」の誕生です。



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秀吉の家臣として著名な竹中半兵衛重治の息子に重門がいますが、その重門の著作に『豊鑑』（秀吉の伝記）があります。それによると、秀吉は信長の信任厚い「柴田修理亮勝家」と「丹羽越前守長秀」から苗字を一字貰い「羽柴」に改称したとあります。「豊臣兄弟！」の今回の題名は「羽柴兄弟！」とありますので、秀吉の羽柴改称に伴い、その弟の小一郎（秀長）もすぐに「羽柴」の苗字となったように思われますが、そうではありません。小一郎は暫く「木下」の苗字のままなのです。



例えば『信長公記』（信長の家臣・太田牛一が著した信長の一代記）の天正2年（1574年）の箇所にも小一郎は「木下小一郎」と記述されています。しかし、そんな小一郎も天正3年（1575年）には「羽柴」の苗字を名乗っていることが確認できます。文書に「羽小一郎長秀（秀長）」と記していますが、この「羽」というのは「羽柴」の苗字を略したものです。小一郎は秀吉から「羽柴」の苗字を与えられたと考えられます。



小一郎は兄・秀吉の苗字を名乗ることにより、今後、秀吉を支える一門衆として活躍していくことになります（それまで小一郎は信長の直臣だったと考えられます。よって羽柴改称も信長の許可が必要だったと思われます）。真の「羽柴兄弟」の誕生は天正3年（1575年）と考えられるのです。



（主要参考文献一覧）

・柴裕之編著『豊臣秀長』（戎光祥出版、2024年）

・黒田基樹『羽柴秀長の生涯』（平凡社、2025年）

・柴裕之『秀吉と秀長「豊臣兄弟」の天下統一』（NHK出版、2025年）

・濱田浩一郎『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（内外出版社、2025年）



（歴史学者・濱田 浩一郎）