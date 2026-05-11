真っ赤なハートと一緒のぬいぐるみ！セガプライズ ディズニー『ベイマックス』グッズ
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 ぬいぐるみ ハートVer.を紹介します☆
セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 ぬいぐるみ ハートVer.
登場時期：2026年4月24日より順次
サイズ：全長約10×8×15cm
種類：全4種（持つ、抱きつく、乗る、持ち上げる）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
ハートと「ベイマックス」の組み合わせが愛らしいぬいぐるみが、セガプライズに登場。
真っ赤なハートを抱えたり、持ち上げたりする「ベイマックス」がかわいいディズニーグッズです！
持つ
ハートを両手で持つ「ベイマックス」のぬいぐるみ。
大切に抱えるようなポーズに心が和みます。
抱きつく
大きなハートに抱きつく「ベイマックス」がキュート。
寄りかかるようなポーズも愛らしいぬいぐるみです☆
乗る
まるでクッションのように、赤いハートに乗る「ベイマックス」
こちらに向かって手を振っているようなポーズを見せています！
持ち上げる
真っ赤なハートを持ち上げる「ベイマックス」のパワフルな姿。
ハートを掲げて、優しさや愛情を伝えているようです☆
赤いハートと「ベイマックス」の組み合わせがキュートなぬいぐるみ。
セガプライズの『ベイマックス』 ぬいぐるみ ハートVer.は、2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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