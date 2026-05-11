セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 ぬいぐるみ ハートVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 ぬいぐるみ ハートVer.

登場時期：2026年4月24日より順次

サイズ：全長約10×8×15cm

種類：全4種（持つ、抱きつく、乗る、持ち上げる）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

ハートと「ベイマックス」の組み合わせが愛らしいぬいぐるみが、セガプライズに登場。

真っ赤なハートを抱えたり、持ち上げたりする「ベイマックス」がかわいいディズニーグッズです！

持つ

ハートを両手で持つ「ベイマックス」のぬいぐるみ。

大切に抱えるようなポーズに心が和みます。

抱きつく

大きなハートに抱きつく「ベイマックス」がキュート。

寄りかかるようなポーズも愛らしいぬいぐるみです☆

乗る

まるでクッションのように、赤いハートに乗る「ベイマックス」

こちらに向かって手を振っているようなポーズを見せています！

持ち上げる

真っ赤なハートを持ち上げる「ベイマックス」のパワフルな姿。

ハートを掲げて、優しさや愛情を伝えているようです☆

赤いハートと「ベイマックス」の組み合わせがキュートなぬいぐるみ。

セガプライズの『ベイマックス』 ぬいぐるみ ハートVer.は、2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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