ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年4月より順次、全国のゲームセンターなどに登場するTVアニメ『呪術廻戦』グッズを紹介します！

セガプライズ TVアニメ『呪術廻戦』グッズ

登場時期：2026年4月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、TVアニメ『呪術廻戦』のグッズが2026年4月もラインナップ。

第2期「渋谷事変」の「五条悟」を立体化したフィギュアが展開されます！

呪術廻戦 渋谷事変 FIGURIZMα “五条悟”「無量空処」

登場時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約20×21cm

圧倒的クオリティと感動体験を提供するフィギュア・ブランド”FIGURIZMα（フィグリズムアルファ）”。

表現力・仕上げ・彩色にこだわった、見応えたっぷりな「五条悟」のフィギュアが再登場します！

今回再登場するのは、TVアニメ『呪術廻戦』第2期「渋谷事変」の「五条悟」

『領域展開「無量空処」』を発動させる姿が再現された、動きを感じられる造形です。

なびく髪や裾、動きに合せたシワをリアルに表現。

台座部分はガレキになっており、戦闘の激しさを物語っています！

どの角度から見て作り込まれた姿は圧巻。

質感を感じる造形や彩色に魅了されるフィギュアです！

「五条悟」の”FIGURIZMα”フィギュアがラインナップ。

2026年4月より順次全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ TVアニメ『呪術廻戦』グッズの紹介でした！

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