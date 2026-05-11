人気レースクイーンの阿比留あんな（29）が11日、自身のインスタグラムを更新。白のミニワンピ姿を披露した。

「ミニ四駆 WECARS CUP 熊谷 ありがとうございました」と、9、10日の両日に埼玉県熊谷市で行われたミニ四駆イベントにスペシャルゲストとして参加した阿比留は来場者に感謝。

「WECARS」のロゴの入った白のミニワンピ姿のスマイルショットをアップし「たくさんの方が来場されててミニ四駆の良さをたくさん感じた2日間でした ちびっこともたくさん話せて元気もらえたイベントだったよ 緊張してたけどスタッフさんもみんな優しくて楽しかったです」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「可愛い 2日間お疲れ様」「めっちゃ爽やかで綺麗だね」「可愛い」などの声が寄せられている。

阿比留は、2018年にレースクイーン・デビュー。今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞した。今季はスーパーGT300クラスに参戦する岡山トヨペットのレーシングチーム「K-tunes racing」のレースアンバサダーユニット「Win G（ウィン・ジー）」などで活動する。

大阪府出身で、公式プロフィルは、身長1メートル67、スリーサイズはB83・W60・H87。血液型A。趣味はピラティス、ダンス、特技は、誰とでも仲良くなれること。