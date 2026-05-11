11日（月）晴れて半袖の陽気 午後は東日本の山沿いで急な雷雨注意

＜11日（月）の天気＞

高気圧に覆われて晴れているところが多くなっています。北海道付近は気圧の傾きが大きいため、南寄りの強風に注意してください。各地で気温が上がり、昼間は半袖で過ごせるところが多くなりそうです。午後は大気の状態が不安定になるため、東日本の内陸や山沿いを中心ににわか雨や急な雷雨がありそうです。

東京都心は雨の可能性は低いですが、多摩地域では天気の急変に気をつけてください。梅雨前線が停滞している沖縄では激しい雨の降るところがあり、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

＜予想最高気温（前日差）＞

南風によるフェーンの影響で、特に日本海側で気温が上がる見込みです。

札幌 22℃（-1）

山形 27℃（＋4）

新潟 25℃（＋4）

東京 25℃（±0）

名古屋 25℃（＋1）

大阪 26℃（＋1）

鳥取 27℃（＋2）

高知 25℃（＋1）

福岡 26℃（＋3）

＜週間予報＞

今週は全国的に晴れる日が多いでしょう。最高気温は北日本で20℃以上、東日本や西日本では25℃以上の夏日が多くなりそうです。特に土日は暑くなり、17日（日）は名古屋や大阪で29℃、甲府では31℃の真夏日になる予想です。お出かけには万全な熱中症対策・紫外線対策が必要です。

また、晴れて暑い日の午後は雷雲がわきやすく、夕立や急な雷雨の可能性が高まります。洗濯物を干したままのお出かけには要注意です。梅雨入りしている沖縄は12日（火）まで雨が降りますが、13日（水）以降は梅雨の晴れ間が続く見込みです。