BAND-MAIDが、ニューシングル『ENERGETIC』を6月24日にリリース。また、収録内容やジャケット画像、新たなアーティスト写真も公開となった。

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本情報は、“メイドの日”である5月10日に東京 Zepp Hanedaで行われた『BAND-MAID WORLD TOUR 2026』の終演後にサプライズで発表されたもの。

今作は、BAND-MAIDにとって2026年初のリリースであり、フィジカルシングルとしては2021年の『Sense』以来4年半ぶりとなる。CDには、ワールドツアーの国内公演で披露した「Days」を含む3曲が収録されており、初回生産限定盤には『BAND-MAID ZEPP TOUR 2024』からZepp Hanedaで開催された公演の模様がBlu-ray／DVDに収められる。

ジャケットデザインは、近頃のBAND-MAIDのアートワークを象徴するような繊細なタッチのイラストに、双六を連想させるようなモチーフが散りばめられている。

また、あわせて各種特典情報も発表。ショップ別オリジナル特典のほか、シリアルナンバー付き応募券が封入される初回生産分封入特典なども用意されている。各特典のデザイン等は後日公開予定だ。

なお、現在開催中の『BAND-MAID WORLD TOUR 2026』は、ファイナルである日本武道館の2デイズ公演を含めた11月開催の国内公演が対象のオフィシャル先行チケット抽選を受付中。詳細はBAND-MAIDの公式ホームページ、SNSへ。

（文＝リアルサウンド編集部）