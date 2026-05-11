ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」の「LINEMO週穫祭」で、5月の月替わりキャンペーンと週替わりキャンペーン第1弾を開始した。

既存ユーザーも応募OK「LINEMO週穫祭」

「LINEMO週穫祭 春奈とやす子のハルナツGO！GO！キャンペーン」は、5月31日23時59分まで実施されるプレゼント企画。既存ユーザーだけでなく、これから契約を検討しているユーザーなど、誰でも特設サイトからエントリーできる。

賞品には、CMに出演する川口春奈に関連したアイテムを用意。抽選で5人にタブレット「NEC LAVIE Tab T11N」、45人に「NONIO マウスウォッシュ クリアハーブミント 1年分（600mlボトル）」、50人に「スープDELI まるごと1個分完熟トマトのスープパスタ 48個セット」がそれぞれ当たる。

1週間限定！ 最大20GB分のデータ追加が無料に

あわせて、5月17日までの1週間限定で「2カ月間データ10GB増量キャンペーン」も開催されている。

期間中に「LINEMOベストプラン」または「LINEMOベストプランV」に、新規もしくはMNPで申し込むか、既存ユーザーが同プランへ変更を申し込むと特典の対象となる。開通またはプラン適用の翌月から2カ月間、1GBにつき550円のデータ追加購入が月最大10回まで全額割引される。