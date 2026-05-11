畑芽育、すっぴん風オフショット公開！ 「走り回ってるの？？笑」「ブレててもビジュ良すぎるのなんで!?」
タレントで俳優の畑芽育さんは5月10日、自身のInstagramを更新。主演を務めるドラマ『エラー』（テレビ朝日系）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】畑芽育＆志田未来のすっぴん風ドラマオフショット
ファンからは「最高に可愛い」「ブレてるけどかわいい」「写真ブレててもビジュ良すぎるのなんで!?」「走り回ってるの？？笑」「荒ぶってても、かわいい笑」「仲の良さが伝わってきて癒されます」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】畑芽育＆志田未来のすっぴん風ドラマオフショット
「荒ぶってても、かわいい笑」畑さんは「親愛なるしだみーさま。お誕生日おめでとうございます」とつづり、3枚の写真を投稿。1、2枚目に俳優の志田未来さんとのツーショット、3枚目に志田さんのソロショットを載せています。すっぴんのような顔の2人は、仲良くセルフィーを撮影。ブレているのが逆にオフ感を際立たせています。
「ぎゃるめいちゃむもカワです」4月19日にも、同ドラマのオフショットを投稿していた畑さん。「ギャルだ」とあるように、3、4枚目ではギャル風の姿を披露しています。ファンからは「ぎゃるめいちゃむもカワです」「メロすぎてやばい」など、称賛の声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)