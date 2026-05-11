【新作ガシャポン】「ドラゴンボール S.H.Figuarts」のミニチュアコレクション第2弾発売! - DAIMAの孫悟空も登場!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ドラゴンボール S.H.Figuarts Miniature Collection2」を2026年5月 第3週 より発売する。全4種で価格は500円。
2026年5月 第3週 発売「ドラゴンボール S.H.Figuarts Miniature Collection2」(全4種・500円)
「ドラゴンボール S.H.Figuarts Miniature Collection2」は、「S.H.Figuarts」のミニチュアアイテム第2弾。パッケージの細部まで精巧に再現した、箱入りのミニチュアフィギュアだ。
○ラインナップ
孫悟空〈心優しきサイヤ人〉
スーパーサイヤ人3孫悟空
孫悟空(ミニ)-DAIMA-
スーパーサイヤ人4孫悟空(ミニ)-DAIMA-
孫悟空〈心優しきサイヤ人〉
スーパーサイヤ人3孫悟空
孫悟空(ミニ)-DAIMA-
スーパーサイヤ人4孫悟空(ミニ)-DAIMA-
2026年5月 第3週 発売「ドラゴンボール S.H.Figuarts Miniature Collection2」(全4種・500円)
「ドラゴンボール S.H.Figuarts Miniature Collection2」は、「S.H.Figuarts」のミニチュアアイテム第2弾。パッケージの細部まで精巧に再現した、箱入りのミニチュアフィギュアだ。
○ラインナップ
孫悟空〈心優しきサイヤ人〉
スーパーサイヤ人3孫悟空
孫悟空(ミニ)-DAIMA-
スーパーサイヤ人4孫悟空(ミニ)-DAIMA-
孫悟空〈心優しきサイヤ人〉
スーパーサイヤ人3孫悟空
孫悟空(ミニ)-DAIMA-
スーパーサイヤ人4孫悟空(ミニ)-DAIMA-