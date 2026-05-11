バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「【フラットガシャポン】B.LEAGUE モテ男No.1ランキング クリアファイル」を2026年5月 第3週 より発売する。全14種で価格は400円。

2026年5月 第3週 発売「【フラットガシャポン】B.LEAGUE モテ男No.1ランキング クリアファイル」(全14種・400円)

「【フラットガシャポン】B.LEAGUE モテ男No.1ランキング クリアファイル」は、B.LEAGUE開幕時から毎年実施されているバレンタイン企画「モテ男No.1ランキング」のクリアファイル。各クラブから１名ずつエントリーし「B.LEAGUE No.1のモテ男は誰か？」ファン投票で決定。選ばれた選手たちのプライベートショットを使用している。

○ラインナップ

3秒ルール

X FACTOR

ゾーンプレス

ファイトオーバー

ジャック・クーリー

浅井 英矢

高島 紳司

林 翔太郎

ドワイト・ラモス

ヤン・ジェミン

瀬川 琉久

加藤 嵩都

高橋 快成

松山 駿

3秒ルール

X FACTOR

ゾーンプレス

ファイトオーバー

ジャック・クーリー

浅井 英矢

高島 紳司

林 翔太郎

ドワイト・ラモス

ヤン・ジェミン

瀬川 琉久

加藤 嵩都

高橋 快成

松山 駿