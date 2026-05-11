【新作ガシャポン】Bリーグ「モテ男No.1ランキング」クリアファイル登場! 瀬川琉久、高島紳司、ドワイト・ラモスら10代目モテ男が集結!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「【フラットガシャポン】B.LEAGUE モテ男No.1ランキング クリアファイル」を2026年5月 第3週 より発売する。全14種で価格は400円。
2026年5月 第3週 発売「【フラットガシャポン】B.LEAGUE モテ男No.1ランキング クリアファイル」(全14種・400円)
「【フラットガシャポン】B.LEAGUE モテ男No.1ランキング クリアファイル」は、B.LEAGUE開幕時から毎年実施されているバレンタイン企画「モテ男No.1ランキング」のクリアファイル。各クラブから１名ずつエントリーし「B.LEAGUE No.1のモテ男は誰か？」ファン投票で決定。選ばれた選手たちのプライベートショットを使用している。
○ラインナップ
3秒ルール
X FACTOR
ゾーンプレス
ファイトオーバー
ジャック・クーリー
浅井 英矢
高島 紳司
林 翔太郎
ドワイト・ラモス
ヤン・ジェミン
瀬川 琉久
加藤 嵩都
高橋 快成
松山 駿
3秒ルール
X FACTOR
ゾーンプレス
ファイトオーバー
ジャック・クーリー
浅井 英矢
高島 紳司
林 翔太郎
ドワイト・ラモス
ヤン・ジェミン
瀬川 琉久
加藤 嵩都
高橋 快成
松山 駿
2026年5月 第3週 発売「【フラットガシャポン】B.LEAGUE モテ男No.1ランキング クリアファイル」(全14種・400円)
「【フラットガシャポン】B.LEAGUE モテ男No.1ランキング クリアファイル」は、B.LEAGUE開幕時から毎年実施されているバレンタイン企画「モテ男No.1ランキング」のクリアファイル。各クラブから１名ずつエントリーし「B.LEAGUE No.1のモテ男は誰か？」ファン投票で決定。選ばれた選手たちのプライベートショットを使用している。
○ラインナップ
3秒ルール
X FACTOR
ゾーンプレス
ファイトオーバー
ジャック・クーリー
浅井 英矢
高島 紳司
林 翔太郎
ドワイト・ラモス
ヤン・ジェミン
瀬川 琉久
加藤 嵩都
高橋 快成
松山 駿
3秒ルール
X FACTOR
ゾーンプレス
ファイトオーバー
ジャック・クーリー
浅井 英矢
高島 紳司
林 翔太郎
ドワイト・ラモス
ヤン・ジェミン
瀬川 琉久
加藤 嵩都
高橋 快成
松山 駿