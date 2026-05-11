【エアーコレクションぷっくりんぐ 水族館のなかまたち】 5月20日～ 順次発売 価格：1回400円

「エアーコレクションぷっくりんぐ 水族館のなかまたち」

ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「エアーコレクションぷっくりんぐ 水族館のなかまたち」を5月20日より順次発売する。価格は1回400円。

本商品は、水族館にいる水生生物を可愛らしくデザインした膨らませて身に着けられるカプセルトイ。

「イルカ（手首用リング）」「ウミガメ（手首用リング）」「カクレクマノミ（手首用リング）」「クラゲ（手首用リング）」「エイ（腕用リング）」「マンボウ（腕用リング）」「アザラシ（腕用リング）」の全7種がラインナップされている。

「エアーコレクションぷっくりんぐ 水族館のなかまたち」ラインナップ

イルカ（手首用リング） ウミガメ（手首用リング） カクレクマノミ（手首用リング） クラゲ（手首用リング） エイ（腕用リング） マンボウ（腕用リング） アザラシ（腕用リング） 【ラインナップ】

イルカ（手首用リング）

ウミガメ（手首用リング）

カクレクマノミ（手首用リング）

クラゲ（手首用リング）

エイ（腕用リング）

マンボウ（腕用リング）

アザラシ（腕用リング）

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