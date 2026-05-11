木村カエラ、子どもたちからの手作り母の日プレゼント公開「ママ譲りのセンス」「宝物ですね」の声
【モデルプレス＝2026/05/11】歌手の木村カエラが5月10日、自身のInstagramを更新。子どもたちからの母の日プレゼントを公開し、話題となっている。
【写真】41歳女性歌手「丁寧なプレゼント」子どもからの手作り母の日カード
木村は「母の日 To the best mom ever（史上最高のママへ）最高」とつづり、写真を投稿。赤色の二つ折りのカードを開くと、キャラクターが手に花束を抱えているイラストが現れ、その花たちがバラバラに動く仕掛けになっている。木村は「お花一本一本に優しさを感じる。いつもありがとう。ママしあわせ」と記している。
この投稿には「丁寧なプレゼント」「素敵なファミリー」「尊いですね」「ママ譲りのセンスですね」「宝物ですね」などとコメントが寄せられている。
木村は2010年に俳優の永山瑛太と結婚し、2010年に長男、2013年に長女を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳女性歌手「丁寧なプレゼント」子どもからの手作り母の日カード
◆木村カエラ、子どもたちからの母の日のプレゼント公開
木村は「母の日 To the best mom ever（史上最高のママへ）最高」とつづり、写真を投稿。赤色の二つ折りのカードを開くと、キャラクターが手に花束を抱えているイラストが現れ、その花たちがバラバラに動く仕掛けになっている。木村は「お花一本一本に優しさを感じる。いつもありがとう。ママしあわせ」と記している。
◆木村カエラの投稿に反響
この投稿には「丁寧なプレゼント」「素敵なファミリー」「尊いですね」「ママ譲りのセンスですね」「宝物ですね」などとコメントが寄せられている。
木村は2010年に俳優の永山瑛太と結婚し、2010年に長男、2013年に長女を出産している。（modelpress編集部）
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