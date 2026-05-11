ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開II その2」をお届けする（第1488回）。

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誤解された｢平民宰相｣の真意原敬内閣の「四大政綱」のうち、交通機関の整備、とくに鉄道網の充実について詳しく触れたい。というのも、現代の日本は新幹線技術等によって世界最高水準の鉄道という評価があり、逆に原内閣の功績がわかりにくくなっているからだ。

原敬の時代の日本の鉄道は、世界最低水準だった。太平洋側こそ青森県の青森市から山口県の下関市までつながっていたが、日本海側はまだ「全面開通」していなかったのである。そして明治以来、日本の鉄道については大きな論争があった。改軌論争である。これは明治初期に採用した軌間（列車の車輪と車輪の間の距離＝レールの幅）を、国際水準では狭い幅つまり「狭軌（narrow gauge／幅106mm）」から、「標準軌（standard gauge／幅143mm＝4フィート8・5インチ）」あるいは、それより広い「広軌（broad gauge）」に改軌すべきだという論争だった。

まず、欧米列強では標準軌が常識だった。機関車を大きくできるから貨車や客車も大きくすることができ、スピードも輸送力も増すからだ。念のためだが、ここで言う列車とは蒸気機関車が引っ張る客車や貨車のことで、線路上に架線がありそれをパンタグラフなどで集電して走る電気鉄道とは違う。東急電鉄や阪神電鉄はそもそも電気鉄道会社だった。だからいまでも電気鉄道、略して電鉄と呼ぶ。電鉄会社は基本的に私鉄であり、旅客輸送を中心とするのは運行されるのが都市部で山間部が少ないからである。

これに対して山地の多い日本で国内あらゆるところに貨物を運ぶ蒸気機関車は、「上り坂に弱い」という欠点を克服しなければならなかった。だから坂道に差し掛かると機関士が釜に石炭を追加し、パワーアップして乗り切るのが「お家芸」だった。これはエネルギー供給が一律な電気鉄道には絶対にできない芸当である。

そういうことを考えても、鉄道は軌間が広いほうが絶対有利なのだが、明治維新政府は狭軌を採用せざるを得なかった。その最大の理由は、「カネが無かった」からだろう。標準軌あるいは広軌にすれば機関車や枕木も大きくしなければならない。また大きな列車を通すためには、トンネルを作るのにも海沿いの山を削って線路を通すのも、余分にカネがかかる。そこで、イギリスでも山地で標準軌が使えない場所で採用されていた狭軌を採用することにしたのである。

しかし、日清、日露戦争に勝って日本が世界に進出すると話は変わってきた。たとえばロシアのシベリア鉄道は、標準軌を遥かに超えた広軌（1524mm）である。これは輸送力の増強もあるが、最大の目的は万一他国に占領された場合、他国の車両を使えなくするという意味があった。ヨーロッパの鉄道は基本的に標準軌だから、そこで使われている列車は広軌のレールを走れない。

そのシベリア鉄道を作ったロシア帝国が中国（当時は清国）領土内に強引に建設したのが東清鉄道だが、日露戦争に勝った日本がこの一部をロシアから取得して南満洲鉄道（満鉄）と改称したとき、全面工事を施して標準軌に改めた。これはロシアの列車が入ってこないようにするという意味よりは、中国国内に敷設された他の鉄道との接続をスムーズにするという意味があった。

また朝鮮半島においても日韓併合（1910年）以前より、日本の主導で標準軌による鉄道が敷設されており、併合後は近代化を促進するためにさらに建設が進められた。つまり、日本の内地よりも世界水準に適合した軌間を採用したわけだ。その理由だが、もうおわかりだろう。中国本土の鉄道と支障無く接続できるからである。現在も韓国および北朝鮮国内の鉄道路線はすべて標準軌で、この意味では日本より優れていると言っても過言では無い。

とにかくあらゆる機会を捉えて「韓国のほうが優れている」と主張する韓国人が、この事実ばかりはあまり口にしないのは、日本の朝鮮半島近代化への貢献が明白になることを恐れているのか、そもそも朝鮮半島の鉄道はほとんどすべてが日本の建設によるものだということを教えられていないからだろう。

だからこそ、当時の日本国内で改軌論争があった。日本もせめて標準軌にすべきだ、という主張である。たしかに、そうすれば列車のスピードも輸送力も格段にアップする。また海外で広く使われている蒸気機関車、貨車、客車を日本で使うことも可能だ。もちろん明治の時代はイギリスの山間部で使われていた狭軌用の蒸気機関車を輸入し、それを手本にすることによって蒸気機関車の国産にも成功したのだが、これは外国では需要が無いので、輸出はほぼ不可能である。

しかし、標準軌ならば可能になる。当時は日本の工業技術の水準は低かったのだから輸出など夢物語と考える人がいるかもしれないが、決してそうではない。当時の戦艦も蒸気機関で動く蒸気船で複数の煙突があり『軍艦行進曲（軍艦マーチ）』にも「石炭の煙はわだつみの 竜かとばかり靡くなり」とあるのだが、その戦艦の国産化に日本は一九一〇年（明治43）に、すでに成功していた。戦艦『薩摩』である。この戦艦は、のちほど別の項目で出てくるので記憶していただきたい。

とにかく、日本は蒸気機関の運用について一流の技術ノウハウを持っており、それを陸上の蒸気機関車にもなんとか活かしたいというのが、当時の鉄道技術関係者の理想であった。ちょっと先の話になるが、それが実現したのが『あじあ』である。『あじあ』とは、満鉄が一九三四年（昭和9）から運行開始した特急列車で、日本の租借地である中国大連と満洲国ハルビンをつないでいた。最高時速は百三十キロを記録していたと言われる。蒸気機関車としては最大限のスピードである。

じつは、ここで培われた鉄道技術が戦後の日本の新幹線に受け継がれた。一九六四年（昭和39）に東海道新幹線『ひかり』『こだま』が初めて運行開始したとき「夢の超特急」と呼ばれたのだが、そもそもこの「超特急」という言葉は「あじあ」に冠せられたものである。

また、この東海道新幹線が企画された時点で世界では「いまさら高速鉄道などを作っても完全に時代遅れだ。これからは航空機の時代だ」という声が強く、日本でも「こんなものを作っても意味が無い」という論者が少なくなかったことは述べておこう。現在は世界中が日本の新幹線をお手本に高速鉄道網を展開していると言ってもいいが、その計画が批判と嘲笑の対象であった時代もあったということは、歴史を論じる者すべてが認識しておくべきことだ。

共産主義勢力の台頭を警戒

話を原内閣に戻そう。

たしかに標準軌を採用することは大きな国益につながるのだが、問題はすべてをゼロから作り直さなければいけないということだった。線路だけでは無い、機関車も貨車も客車も全部作り直さなければいけないということだ。原の判断は、やはり標準軌採用は見送り、狭軌で全国鉄道網を完成させようということだった。

その方針のもとに原内閣は日本全土で鉄道建設に邁進し、沖縄県を除く全都道府県の津々浦々に国鉄の路線が敷設されたのはこの原内閣の方針決定によるものである。ちなみに、それゆえに日本の国鉄には標準軌のレールが使われていなかったのだが、それを初めて採用したのが東海道新幹線なのである。

また資源に乏しい日本では英語で言う「sleeper」に鉄やコンクリートを使えずすべて木材を使ったため、この言葉を「枕木」と訳したのだが、新幹線の「sleeper」はすべてコンクリートを用いている。また、これは新幹線が初めてではないが「オール電化」すなわち電気鉄道になったのもある意味で画期的だった。

さて、原内閣がこのような経緯で日本全国で鉄道の工事を推進したために、その姿勢は「我田引水」（《自分の田に水を引く意から》物事を、自分に都合のいいように言ったりしたりすること。『デジタル大辞泉』小学館）ならぬ、「我田引鉄」だと批判された。これは辞書風に定義すれば、「政治家あるいは政党が、選挙あるいは党勢拡大に都合のいいように鉄道の路線を引いたり駅を作ること」だろう。

前回、原内閣の鉄道整備についてはこれまで「政友会による地方利益誘導政策と評価されてきたが、近年の研究では、各地から多くの要望が寄せられていたものの、敷設路線の選定は比較的公正に、事務的に進められていたことが明らかにされている」（『原敬』清水唯一朗著 中央公論新社刊）という見解を紹介したが、では、その「我田引鉄」に否定的な「近年の研究」とは具体的にはどのようなものか？

まず首相となる前、第二次西園寺内閣の内務大臣だったころの原が、当時叫ばれていた「鉄道広軌化計画」に強い難色を示し白紙に戻した後、兼任していた鉄道院総裁として、次のように発言している事実が見出されたことだ。

〈日本には、旧日本鉄道線（現在の東北本線）・東海道線・山陽線と、青森から下関まで「南半面」はつながり、また福島から秋田を経て青森までは路線がある。しかし、秋田から日本海岸を通り下関まで行く「北半面」は幹線が貫通していない。そこで今回は、新発田―村上間の予算を要求して着手する。その先、新潟県下はすでにできており、直江津―富山間は遠からず完成し、富山―敦賀間は通じている。そこで、敦賀―舞鶴間も着手したい。舞鶴から山陰線に出られるので、すでに着手している山陰線を萩まで完成させ、下関につなぎたい、と。〉

（『真実の原敬 維新を超えた宰相』伊藤之雄著 講談社刊）

この発言を「発掘」した著者は、これに続く部分で次のように論評している。

〈原は、日本海側の幹線鉄道を早く完成させたいと主張しているだけであり、政友会の地盤に鉄道を引くという「我田引鉄」ではない。原・政友会の鉄道建設を地方利益誘導と評価するのは、政友会の反対党である憲政本党（旧進歩党）系新聞の記事などを、一九六〇年代以降研究者などが憶測の下で、無批判に受け入れた結果である。〉

（引用前掲書）

この見解に筆者も同意する。じつは原内閣時代少なからず汚職事件が起こり、原も金銭には汚い財閥寄りの政治家と見られていた。そう思われた最大の理由は、普通選挙法の実施に消極的だったからだろう。だが前にも述べたように、原はまだ普通選挙法を実施するほどの民度に日本人は達していないと見ていた。

そして原の時代、多くの政治家にもっとも衝撃的だった事実は、ロシア革命の成功だったことを見逃してはならない。あの孫文ですら晩年はロシア革命の結果成立した人類史上初の共産主義国家ソビエト連邦に親近感を抱いていた。その未亡人で「宋家の三姉妹」の次女宋慶齢は、妹宋美齢の夫蒋介石とは決別し、中華人民共和国副主席になっている。それほど共産主義は当時の若者やインテリ知識人にとっては、帝国主義の過ちを修正するきわめて魅力ある思想だった。

それゆえ原は、急激に有権者を増やす形になる普通選挙法を実施すると、日本で共産主義勢力が台頭することになるのでは、と恐れていた。だからとりあえず労働者階級では無く財閥や保守派を支持する形で、日本を漸進的に改革しようとしていた。そしてその目的のなかには、藩閥を抜け出て政党人となった伊藤博文の遺志を継ぎ、軍部を内閣のコントロールのもとに置くこともあった。

だが、そうした原の真意を国民は理解せず、「平民宰相なのに普通選挙法成立を嫌っている」という否定的な感覚でしか見ようとしなかった。

実際の原は、きわめて清廉潔白で金銭に拘泥する人間では無かった。ただただ第一次世界大戦で得た特需の利を生かし、軍拡を抑えて日本国のインフラを欧米列強に負けないように整備することに全力を注いだのだが、そうした原の真実の姿勢は国民の知るところにならなかった。

現在も原を評価する研究者が「真実の原敬」を書かねばならないほど、彼に対しては誤解が多い。戦後日本の歴史学界の多くの研究者も、原を評価しなかった、何度も述べているように、日本の歴史学界が「左寄り」だったからだが、原が現役当時の人々になぜ理解されなかったのかは、また別の理由がある。

そのあたりの探求もまた、歴史の醍醐味である。

（第1489回に続く）

【プロフィール】

井沢元彦（いざわ・もとひこ）／作家。1954年愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒。TBS報道局記者時代の1980年に、『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞を受賞、歴史推理小説に独自の世界を拓く。本連載をまとめた『逆説の日本史』シリーズのほか、『天皇になろうとした将軍』『真・日本の歴史』など著書多数。現在は執筆活動以外にも活躍の場を広げ、YouTubeチャンネル「井沢元彦の逆説チャンネル」にて動画コンテンツも無料配信中。

※週刊ポスト2026年5月22日号