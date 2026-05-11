A.B.C-Z主催ツーマンライブフェス、ゲストアーティスト発表
A.B.C-Z
A.B.C-Zが主催するツーマンライブフェス『A.B.C-Z CONNECTION Vol.2』のゲストアーティストが11日、発表された。
2025年に初開催され、第2弾となる本イベントは、8月19日に「グランキューブ大阪 メインホール」、8月29日・30日に「パシフィコ横浜 国立大ホール」で開催される。
ゲストは、8月19日にZiDol、8月29日に新浜レオン、8月30日に大黒摩季の出演が決定。
チケットは、A.B.C-Z、新浜レオン、大黒摩季の各ファンクラブにて5月15日より先行販売受付が開始される。
さらに、A.B.C-Zの新アーティスト写真とイベントロゴも解禁された。ロゴのデザインは、第1弾に引き続きメンバーの戸塚祥太が手がけている。【イベント情報】『A.B.C-Z CONNECTION Vol.2』DAY1グランキューブ大阪 メインホール2026年8月19日（水）開場17:00 /開演18:00ゲスト:ZiDolhttp://yoshimoto-me.co.jp/artist/zidol/DAY2パシフィコ横浜 国立大ホール2026年8月29日（土）開場16:00 /開演17:00ゲスト: 新浜レオンhttps://niihamaleon.com/DAY3パシフィコ横浜 国立大ホール2026年8月30日（日）開場16:00 /開演17:00ゲスト: 大黒摩季https://maki-ohguro.com/