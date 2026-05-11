ＮＨＫマイルＣを制したロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）が１１日、レースから一夜明けて美浦トレセンで元気な姿を見せた。大混戦と見られていたが、１番人気に支持されての勝利。小針健一助手（４４）は「戻ってきたのが日曜の午後８時半くらいで、少し気が入っている感じでした。レース後はいつもこんな感じです」と鼻差の激闘を戦いきった担当馬の様子を明かした。

後方からとなったレースぶりについて、同助手は「ゲートへ行っていたので、ラジオの実況で聞いていました。全然名前を呼ばれなかったんですが、もう最後の最後だけ名前を呼ばれて（笑い）」と振り返った。写真判定を待つ間の心境は「バスを降りて、助手や調教師と合流したときはまだ確定していませんでしたが、こっちが勝っているぞと。（判定結果が出て）勝ったんだ。勝っちゃったんだと（笑い）」と喜びに浸った。

初の重賞タイトルがＧ１という快挙を成し遂げたが、今後については未定。「これからは追われる立場。目標にされると思うので、今回の勝利がフロックにならないよう、頑張っていきたいと思います」と気を引き締める。最少キャリアタイの４戦で制した３歳マイル王から今後も目が離せない。