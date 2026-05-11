長良川でとれた天然アユの初競りで、1キロ35万円の値がつき、31年前の6万円を大幅に上回る史上最高値となりました。

【写真を見る】｢天然アユ｣ 1995年は6万円→35万円に！31年ぶり最高値 うなぎ料理店で天ぷらとして振る舞われる予定 ｢朝から緊張…落とせなかったら大変｣

アユの初競りは、岐阜市の中央卸売市場で11日午前6時に始まりました。岐阜市によりますと、入荷量は去年より18キロ少ない36キロでしたが…



（競りの様子）

「20万」

「まじかよ…」

「25万 30万…」

「朝から緊張…落とせなかったら大変」

最高値はなんと1キロ35万円！1995年の6万円を大幅に上回る、31年ぶりの史上最高値で競り落とされました。



（史上最高値で落札 岐阜今清 前田和宏さん）

「きょうずっと朝から緊張していた。落とせなかったら大変なので。ことしは去年より（サイズが）良いので、これで長良川と岐阜が活気づくと良い」

1キロ35万円の天然アユは、5月14日（木）に岐阜県本巣市の料理店「炭焼うなぎ 和亭」で天ぷらとして無料で振る舞われます（先着順）。