せいや、オーディションPJ番組のMCに「すごくワクワク」 “娘がラッパーになりたいと言い出すような番組に”
霜降り明星・せいやが11日、都内で行われたオーディションプロジェクト「GOLDEN MIC」記者会見に登壇。番組のMCに就任し、意欲を語った。
【写真】Zeebraのマイクに大盛り上がりのせいや
同プロジェクトは、新たな女性ラッパーの可能性と才能の発掘を目的として立ち上がった。Zeebraはプロジェクトオーガナイザーを務める。オーディションの模様は、今夏から日本テレビで放送される。
昨秋、本名の「石川晟也」名義でアーティストデビューを果たしたせいやは、同番組のMCに就任。「フリースタイルダンジョンプロジェクト始動について「常に仕掛ける大人がいて、そしてそれを熱狂してくる。そういう波をもう1回、フィメールラッパーという一大ブームが起こるんじゃないかと、すごくワクワクしてます」と目を輝かせた。
今月、第2子となる女児が誕生したことを報告しており、会見では娘がラッパーを志望したらという話題に。「うちの娘がフィメールラッパーになりたいと、ほんまに言い出すかもしれないような番組になるかもしれないです」と笑顔を見せた。
会見にはほかに、Zeebra、MaRI、STUTS、Charluが登壇した。
【写真】Zeebraのマイクに大盛り上がりのせいや
同プロジェクトは、新たな女性ラッパーの可能性と才能の発掘を目的として立ち上がった。Zeebraはプロジェクトオーガナイザーを務める。オーディションの模様は、今夏から日本テレビで放送される。
昨秋、本名の「石川晟也」名義でアーティストデビューを果たしたせいやは、同番組のMCに就任。「フリースタイルダンジョンプロジェクト始動について「常に仕掛ける大人がいて、そしてそれを熱狂してくる。そういう波をもう1回、フィメールラッパーという一大ブームが起こるんじゃないかと、すごくワクワクしてます」と目を輝かせた。
今月、第2子となる女児が誕生したことを報告しており、会見では娘がラッパーを志望したらという話題に。「うちの娘がフィメールラッパーになりたいと、ほんまに言い出すかもしれないような番組になるかもしれないです」と笑顔を見せた。
会見にはほかに、Zeebra、MaRI、STUTS、Charluが登壇した。