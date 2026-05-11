小池栄子、温水洋一が現場で“異常にせっかち”と暴露「すぐ巻きたがる（笑）」
俳優の小池栄子、中村蒼、玉置玲央、関口メンディー、お笑い芸人のひょうろくが11日、都内で行われたNHK土曜ドラマ『ムショラン三ツ星』（23日午後10時スタート）完成会見に登場した。
【写真】うつくしい！にっこり上品な笑顔を見せる小池栄子
本作は、刑務所の“食”をテーマに、人の再生と希望を描く社会派コメディードラマ。現役の刑務所管理栄養士・黒柳桂子氏によるノンフィクションを原作に、かつて一流イタリアンシェフだった主人公・銀林葉子（小池）が、刑務所の管理栄養士として働くことになり、受刑者や刑務官と向き合いながら成長していく姿を描く作品だ。
作品に臨むにあたって、刑務の中にある炊場についてや、そこで管理栄養士として働く方がいることを初めて知ったという小池。役と向き合い「みんなで同じごはんを食べる、食事をつくるということを通して、受刑者の更生に向けて可能性があるんじゃないかと感じました。仕上がりはとてもポップな作品になっていますので、一人でも多くの方に楽しんでいただけたらいいなと思って頑張りました。よろしくお願いします」と呼びかけた。
現場で印象的だった出来事を聞かれた小池は、炊場で働く受刑者の最年長を演じた温水洋一について「異常にせっかちだった」と暴露。「すぐ巻きたがる」そうで「率先して片づけていてすごかった」と苦笑い。「待っている時間にちょっと顔色が曇っているのが分かる（笑）」と明かした。
ほかの共演者も感じていたそうで中村は「舞台で温水さんと共演したことがあるんですけど、温水さんみたいなパブリックイメージの方が実は（せっかち）というのが個人的にツボで。時々目の奥が真っ黒になっていて（笑）。それがすごく面白くて」と打ち明けていた。
【写真】うつくしい！にっこり上品な笑顔を見せる小池栄子
本作は、刑務所の“食”をテーマに、人の再生と希望を描く社会派コメディードラマ。現役の刑務所管理栄養士・黒柳桂子氏によるノンフィクションを原作に、かつて一流イタリアンシェフだった主人公・銀林葉子（小池）が、刑務所の管理栄養士として働くことになり、受刑者や刑務官と向き合いながら成長していく姿を描く作品だ。
現場で印象的だった出来事を聞かれた小池は、炊場で働く受刑者の最年長を演じた温水洋一について「異常にせっかちだった」と暴露。「すぐ巻きたがる」そうで「率先して片づけていてすごかった」と苦笑い。「待っている時間にちょっと顔色が曇っているのが分かる（笑）」と明かした。
ほかの共演者も感じていたそうで中村は「舞台で温水さんと共演したことがあるんですけど、温水さんみたいなパブリックイメージの方が実は（せっかち）というのが個人的にツボで。時々目の奥が真っ黒になっていて（笑）。それがすごく面白くて」と打ち明けていた。