サッカー日本代表は前回のワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会以降、ドイツ、ブラジル、イングランドとＷ杯優勝経験のある強豪を次々と破り、初優勝を掲げて北中米３か国大会に臨む。

世界の背中を追いかけてきた日本サッカーの「現在地」を探る。

［日本の現在地］＜５＞

１９７８年ワールドカップ（Ｗ杯）で優勝したアルゼンチン代表の主力で、Ｊリーグの清水、横浜Ｍ、東京Ｖ、町田で監督を務めるなど日本サッカーをよく知るオズワルド・アルディレス氏（７３）が読売新聞のインタビューに応じ、日本の現在地やＷ杯の展望を語った。

――日本が勝利した３月のイングランド戦を現地観戦した。

「ウェンブリー競技場でイングランドを破ったのは、歴史的な偉業だ。イングランドは流れの中からチャンスをあまり作れず、むしろ日本が多くのことをイングランドに教えたと思う。日本はＷ杯カタール大会でドイツ、スペインを破る素晴らしい成果を上げたが、今回はもっと期待できる」

――９６年に清水の監督に就任して以来、日本サッカーの成長を見てきた。

「当時日本はＷ杯に出たこともなかったし、アジアでもそこまで強い国ではなかった。Ｊリーグができてから素晴らしい成長を遂げている。当時の発展に関われたことを誇りに思う」

――日本代表の斉藤俊秀、中村俊輔両コーチは、現役時代に指導した間柄だ。

「斉藤のいいところは人間性。初めて見た時はスペシャルなところはなかったが、成長して成長して、すごく影響力のある選手になった。指導者になってもどんどん成長し、現在の立場にいるのは納得がいく」

「中村は私が見た日本人の中で最も才能がある選手だった。自由を与えて、好きなことをやりなさいと伝えた。選手の成長を促すには自信を与え、プレーすることを恐れさせず、満足せずに良くなることを求めていくことが大切だ」

「さらに高みに行けるか楽しみ」

――現代のサッカーをどう見ているか。

「今は規律が求められている。でも最後に試合を決めるのはメッシ（アルゼンチン）やロナルド（ポルトガル）、ヤマル（スペイン）、デンベレ（仏）といった違いを作れる選手だ。日本人でいえば鎌田大地（クリスタルパレス）はその一人。三笘薫（ブライトン）もだね。Ｗ杯ではスターが生まれるもの。彼らがさらに高みに行けるか、楽しみにしたい」

――Ｗ杯の優勝候補や日本の立ち位置は。

「アルゼンチンは競争的で、何より世界チャンピオンだ。他の候補はフランス、スペイン、次にドイツ、ブラジルだろう。日本、ノルウェー、ポルトガルがその次かな。少しトリッキーな（奇をてらった）予想だけどね。私が日本にいた頃はイタリアがナンバー１だったが今は落ち込んでしまったように、時代は変わっていくもの。日本が第１集団に入るには、さらに成長を続けなければいけない」（おわり。この連載は星聡、平地一紀、岡田浩幸が担当しました）

オズワルド・アルディレス １９５２年８月生まれ。アルゼンチン代表として２度のＷ杯に出場し、自国開催の７８年大会で母国を初優勝に導いた。クラブではトットナム（イングランド）で長くプレー。現役引退後はイングランドやメキシコのクラブで監督を歴任し、９６年から清水の監督を務め、９８年にＪ最優秀監督賞を受賞した。その後、横浜Ｍ、東京Ｖを指揮し、２０１２年には当時Ｊ２だった町田の監督も務めた。