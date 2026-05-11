【続・バツイチ息子は、狂ってた…】婿入りもOK！結婚前提の交際がスタート＜第5話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第5話 譲れない結婚の条件【エミの気持ち】
【編集部コメント】
夜景の見える素敵なレストランに誘われ、結婚前提の交際を申し込まれたエミさん。タダシさんに惹かれはじめていることは自覚していたものの、ひとつだけ懸念点が……。タダシさんがお母さんと2人で暮らしているため、結婚相手として考えていいものか躊躇していたのですね。けれどタダシさんは、エミさんの出す「婿入り」という条件を即座にOKしました。それならお付き合いに踏み切っても……いいのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第5話 譲れない結婚の条件【エミの気持ち】
【編集部コメント】
夜景の見える素敵なレストランに誘われ、結婚前提の交際を申し込まれたエミさん。タダシさんに惹かれはじめていることは自覚していたものの、ひとつだけ懸念点が……。タダシさんがお母さんと2人で暮らしているため、結婚相手として考えていいものか躊躇していたのですね。けれどタダシさんは、エミさんの出す「婿入り」という条件を即座にOKしました。それならお付き合いに踏み切っても……いいのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子