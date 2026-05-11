「ドッシリアドレス」は飛ばない!? 最長337yのドラコン女子が行う“重心高め”アドレスの作り方
小柄な体からは想像できないほどの飛距離を叩き出すドラコン女子。最長337ヤードの記録を持つドラコン女子プロ嘉数舞美に、ドラコン競技でやっているというアドレスの作り方を教えてもらった。
【連続写真】スッと立ったアドレスから捻転差を作って飛ばす ドラコン女子の300ヤードスイング
◇ ◇ ◇ドラコン競技をする上で、アドレスで私が最も大切にしているのは、重心の高さです。重心が低く、腰が落ちた構えになると、体が回りにくくなります。また、クラブがヨコ振りになって振り遅れやすくなる。さらにドライバーはティアップするので、ボールの手前をダフりやすくなってしまうのです。理想は、重心が高いアドレスです。高いポジションで構えることで、トップの位置も自然と高くなります。また、体が回りやすくなるため、捻転差も自然に生まれてきます。股関節も使いやすくなり、可動域が広がるのです。そうすると、ダウンスイングでも捻転差が作れるため、自然に飛距離アップにつながります。右ヒザの位置をキープしようとしたり、股関節が硬かったりする人は、どうしてもトップが浅くなりがちです。しかし、高いポジションで構えて体を回りやすくしてあげるだけで、自然と捻転差が生まれます。少し立った状態でも90度ほど回転できますし、それ以上の捻転は必要ありません。重心の高いアドレスの作り方を紹介します。まず直立し、股関節の付け根にクラブを当てます。その状態で頭のポジションをキープしたまま、お尻だけをぐっと後ろへ突き出していきます。太モモの裏やふくらはぎが張るくらいまで突き出したところで前傾の完成です。その後、伸びていたヒザを少し前へ出しながら、重心を母指球に乗せましょう。これで、ドライバーで飛ばせるアドレスの完成です。このルーティンをまずは練習場などで行い、正しいアドレスの作り方をつかんでください。実際にアドレスに入る前に取り入れると効果的です。ぜひ一度試してみてください。■嘉数舞美かかず・まいみ／ 1995年生まれ、沖縄県出身。2021年PLDA世界大会でベスト8に入ったJPDAドラコンプロ。現在はPGAのティーチング資格取得中で東京のヒルズゴルフアカデミーにてレッスンを展開中。◇ ◇ ◇ドラコン女子の飛ばし方を取材。関連記事『なぜ最長337ヤードも飛ぶ？ 162僂離疋薀灰鷭子は右手を“ヨコから”握っていた』で詳細をチェックできる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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