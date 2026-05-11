姉・河本結のメジャー制覇を現地観戦 弟は感激と刺激「一緒に年間王者になれるように」
＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 最終日◇10日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞姉がメジャー女王になる姿を、しっかりと見届けた。大会を制した河本結の弟・力は急きょ、この日の朝にコース入り。1番から18ホールを歩いて、声援を送った。「母に誘われていなかったら来てなかった」と笑うが、この観戦は大きな刺激にもなったようだ。
【写真】河本結、優勝後に弟と熱い抱擁
スタート前。弟が会場に来ることを知らなかったきょうだいが顔を合わせると、姉のリアクションは『あ、力ちゃ〜ん』とリラックスしたものだった。いい意味で力が抜けている姿に、弟は「そこにも強さを感じました」と感心したという。そして「グッドラック」という言葉とともに、コースに送り出した。「すごい余裕があるように見えましたし、いい選択ができていた。あのイーグル（5番のチップイン）の3打目も神がかっていましたし、攻めたところで結果として返ってきていたので“勝つだろうな”と思いました」姉の強さを間近で見る時間にもなった。「連続ボギー（13、14番）で苦しそうになっていた時、鈴木愛さんが追い上げていたのを僕も把握していた。彼女自身、プレッシャーに感じていたと思うけど、そこで17番、18番でバーディを取って、メンタル的、技術的なところもすごい」と称賛する。オフには一緒に練習をする仲良しきょうだい。調子が悪い時もお互いにアドバイスを送り合う関係だ。だが、まず湧き上がった感情は刺激よりも喜び。「シンプルに家族としてうれしい。母親が喜んでいる姿を見られたのもうれしいし、すごい親孝行をしているなって姉から感じた。18ホールを歩いて一緒に応援できたのもよかった。いい母の日でした」と、自然と笑みがこぼれる時間だった。自身も2022年に2勝を挙げ、一躍、トップ選手の仲間入りを果たした。今季も平均飛距離314.99ヤードを誇り、同部門3位につける男子ツアー屈指の飛ばし屋である。ただ、その2勝以降は丸3年間、優勝から遠ざかっている。今季は開幕から2試合連続で予選落ちを喫したが、「前澤杯」15位、「中日クラウンズ」6位と徐々に状態も上がっている。姉は「18ホール歩いてくれた。すごく優しいし、愛が伝わってきました」と弟の前でプレーできたことを喜んでいた。そして「刺激になったり、自分の優勝争いに、いいイメージがついてくれたらいいなと思います」という期待も口にする。弟は、姉のことを「ストイックにやれるし、総合力もすごく高い選手だと思う。耐えるゴルフができるところなども強い」と評した。男子ツアーは21日から、今季最初のメジャー大会「日本プロゴルフ選手権大会 センコーグループカップ」（蒲生ゴルフ倶楽部/滋賀県）が行われる。「僕もゴルフの状態はいい。今週も試合をしたかったくらい」と、“きょうだいメジャー制覇”を目指していく。「おめでとう、としか言えないですけど、勝ち切ったのが素晴らしい。（姉は）年間女王を目指していると言っているので、僕も負けずに年間王者になれるよう早く優勝して、一緒に年間王者になれるように」。家族であり、切磋琢磨の関係とあって得るものも多い。女子のメジャー会場で、また今後への気持ちを強くした。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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