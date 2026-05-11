3000万円獲得の河本結が4位浮上 1位は菅楓華【女子賞金ランキング】
国内女子メジャー今季初戦「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【写真】最終盤で好ショット連発 河本結は太ももが“ピタリ”
今大会でメジャー初優勝を果たした河本結が3000万円を獲得。今季通算を4141万4732円として、23位から4位にジャンプアップした。菅楓華は今季8426万891円でランキング1位をキープ。2位は佐久間朱莉（7858万8911円）、3位には盒矯眠據4854万9060円）がつけた。単独2位に入って1500万円を加算した鈴木愛は、16位から5位（3491万円）に浮上した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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原英莉花がトップ10入り 米女子リーダーボード
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