メジャー初Vの河本結が3000万円獲得（撮影：福田文平）

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国内女子メジャー今季初戦「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。

【写真】最終盤で好ショット連発　河本結は太ももが“ピタリ”

今大会でメジャー初優勝を果たした河本結が3000万円を獲得。今季通算を4141万4732円として、23位から4位にジャンプアップした。菅楓華は今季8426万891円でランキング1位をキープ。2位は佐久間朱莉（7858万8911円）、3位には盒矯眠據4854万9060円）がつけた。単独2位に入って1500万円を加算した鈴木愛は、16位から5位（3491万円）に浮上した。
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