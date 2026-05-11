「恐怖感じた」“天空の温泉郷”で子グマ目撃　各地で出没相次ぎ警戒高まる　住職「お供え物は持ち帰って」

温泉地や観光施設など、各地でクマの出没が相次いでいる。青森県八戸市では5日連続で目撃され、市は強い危機感を示している。被害を防ぐため、猟友会が箱わなを新たに設置するなど警戒を強めている。

標高1800mの温泉近くに子グマ

カメラが捉えたのは、道路脇の茂みからはい上がる1頭のクマだ。体長は約1メートルとみられ、悠々と道路を渡っていった。

撮影者：

普通に歩いていたら、道路にはい上がるような形で子グマが目に入ってびっくりした。

このクマが目撃されたのは、標高1800m。天空の温泉郷として知られる、群馬・嬬恋村の「万座温泉」の近くだ。

7日の正午前、温泉旅行中だった撮影者がまさかの遭遇をした。

撮影者：

恐怖を感じながら後ずさりして逃げた。2回ぐらい目が合ったんですけど、子グマは驚いた感じもせず、向こうは落ち着いていた。

各地の観光地では、クマの出没が相次いでいる。

福島・会津若松市の観光施設でも7日午後0時半頃、1頭のクマが走っていく様子が確認された。

そして青森・八戸市で5日午後5時頃には、寺の境内にクマが出没した。クマは道路を一目散に走り、茂みの中へと消えていった。

その約3分後、別の防犯カメラには、寺の境内を抜けたクマが猛ダッシュで田んぼを駆ける様子が捉えられていた。

願成寺・斎藤学成住職：

境内の中にクマが出ることは初めてだったので、びっくりした。

クマが目撃されたのは、5日の夕方だ。墓参りをしていた3人が遭遇し、山の上にあるお堂に避難したという。

その後、警察が駆けつけ、3人を保護した。

クマ出没を受け、寺は掲示板に張り紙をして、墓参りする人などに向けて注意喚起をした。

願成寺・斎藤学成住職：

基本的には、お供え物は持ち帰っていただく。お墓に食べ物（お供え物）を残して帰らないように、とお願いしています。

八戸市内では5日連続の目撃･･･

寺で目撃された翌日の6日、八戸市内の商業施設の近くでは、青森県で初となる緊急銃猟により、体長約1メートルのクマが駆除された。

さらに8日も、寺から約11km離れた場所で、午前7時10分過ぎにクマが目撃された。八戸市内では5日連続の目撃となった。

周辺は小学校や民家が建ち並ぶ住宅街でもあり、その場所で連日出没したことに住民はこう話している。

近隣住民：

怖い。どこに来るのか。まさかここら辺に来るとは思わなかった。

連日のクマ出没に、猟友会などは箱わなを新たに設置。市も警戒を強めている。

青森・八戸市 熊谷雄一市長：

クマの目撃状況に私といたしましては、強い危機感を持っています。

旅行などで外出する際は、行き先のクマの目撃情報にも注意が必要だ。

（「イット！」5月8日放送より）