【ガチャ】はぴだんぶいがすやすや…寝姿フィギュアチャーム発売!
タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「はぴだんぶい すやすやフィギュアチャーム」を2026年5月18日週より発売する。全6種で価格は300円。
2026年5月18日週発売「はぴだんぶい すやすやフィギュアチャーム」(全6種・300円)
「はぴだんぶい すやすやフィギュアチャーム」は、“はぴだんぶい”メンバーの、すやすやおやすみする姿がかわいいフィギュアチャーム。それぞれにボールチェーンが付いており、バッグやリュックなどにつけて持ち歩ける。本体サイズは約4cm。
○ラインナップ
バッドばつ丸
けろけろけろっぴ
タキシードサム
あひるのペックル
ポチャッコ
ハンギョドン
2026年5月18日週発売「はぴだんぶい すやすやフィギュアチャーム」(全6種・300円)
「はぴだんぶい すやすやフィギュアチャーム」は、“はぴだんぶい”メンバーの、すやすやおやすみする姿がかわいいフィギュアチャーム。それぞれにボールチェーンが付いており、バッグやリュックなどにつけて持ち歩ける。本体サイズは約4cm。
○ラインナップ
バッドばつ丸
けろけろけろっぴ
タキシードサム
あひるのペックル
ポチャッコ
ハンギョドン