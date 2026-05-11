タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「ポケットトミカ レスキュー!消防車両編」を2026年5月18日週より発売する。全5種で価格は300円。

2026年5月18日週発売「ポケットトミカ レスキュー!消防車両編」(全5種・300円)

「ポケットトミカ レスキュー!消防車両編」は、はたらくくるまのなかでも人気が高い消防車両が、ポケットトミカに集結。SUVの「エクストレイル」や、ワンボックスの「キャラバン」、「アルファード」、「ハイエース」など、まちでよく見る車両がセレクトされている。本体サイズは約4.8〜5cm。

○ラインナップ

モリタ CD-儀織櫂鵐彎男票

日産 エクストレイル（消防指揮車）

日産 NV350キャラバン（広域消防指揮車）

トヨタ アルファード（消防指揮車）

トヨタ ハイエース（指揮統制車）