【ガチャ】リボンでおめかし♡シナモロール・マイメロ・クロミ・マロンクリームの「バレエリボンフィギュア」発売!
タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「サンリオキャラクターズ バレエリボンフィギュア」を2026年5月18日週より再発売する。全4種で価格は300円。
2026年5月18日週再発売「サンリオキャラクターズ バレエリボンフィギュア」(全4種・300円)
「サンリオキャラクターズ バレエリボンフィギュア」は、ファッショントレンドの“バレエコア”を意識した、サンリオキャラクターズのフィギュア。大人なくすみカラー×上品に輝くリボンがとってもかわいいフィギュアだ。タカラトミーアーツオリジナルのおすましポージングにも注目。サイズは約3.7〜5cm。
○ラインナップ
マイメロディ
クロミ
シナモロール
マロンクリーム
2026年5月18日週再発売「サンリオキャラクターズ バレエリボンフィギュア」(全4種・300円)
「サンリオキャラクターズ バレエリボンフィギュア」は、ファッショントレンドの“バレエコア”を意識した、サンリオキャラクターズのフィギュア。大人なくすみカラー×上品に輝くリボンがとってもかわいいフィギュアだ。タカラトミーアーツオリジナルのおすましポージングにも注目。サイズは約3.7〜5cm。
○ラインナップ
マイメロディ
クロミ
シナモロール
マロンクリーム