社会学者の古市憲寿氏（41）が10日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。裏表がある人について語った。

リスナーからいい人と思った有名人はいるかとの質問が寄せられた。古市氏は「逆にこの人は嫌なやつだなっていう人いますか」と問いかけ、元放送作家の鈴木おさむ氏は「いや本当にいい人だらけで」と回答した。

古市氏が「表ではこんないい人なのに、裏ではちょっとみたいな人とか」とさらに切り込むと、鈴木氏は「マネジャーのせいにするやついるのね」とぶっちゃけ。「表側はいいけど、“マネジャーがNGにしている”みたいな人は結構…」と続けた。

古市氏は「あと僕のイメージでは、本当にみんないい人が多くて、MXで帯やっているぐらいの人たちの方が嫌な人多くないですか、何か」とコメント。「それぐらいのランクの人っていうか、その中ではもちろんいい人もいるけれど、こいつなみたいな人は意外といるなみたいな。ちょっと微妙な人たちというか」と語った。

それでも鈴木氏は「でもアンミカさんはいい人じゃない？」とフォローを入れ、古市氏も「アンミカさん、本当に怖いぐらいいい人ですよね」と同調した。