米女優サンドラ・ブロック（61）が10日、レアな親子写真をインスタグラムに投稿して母の日を祝った。今年に入ってインスタグラムにアカウントを作成してSNSデビューを果たしたブロックは、「どんな形で生まれてきたかは関係ありません。母の日おめでとう。私たちは皆、この人生で最も大切なことで結ばれています」とメッセージを添え、息子ルイス君（16）と娘ライラちゃん（11）の幼い頃の写真を公開した。

撮影時期は不明だが、カラフルなチュールドレスをまとったライラちゃんとマジシャンのような衣装のルイス君に寄り添うブロックは母親の顔をのぞかせている。2010年にルイス君を、2015年にライラちゃんを養子に迎えてシングルマザーとして子育てに励むブロックは、プライベートを非常に大切にしていることから家族写真を公開するのは稀で、子どもたちが公の場に姿を見せることもほとんどないため大きな反響を呼んでいる。

「お母さん、おばあちゃん、色々教えてくれてありがとう。会いたいよ。わがままな娘でごめんね」と亡き母と祖母への想いもつづったブロックは、祖母とのツーショットと幼い頃に妹と共に母親に寄り添う秘蔵写真も投稿。わずか半日ほどで32万以上の「いいね」が集まっている。

ブロックは今年4月に、長年のパートナーの闘病と死を乗り越えて4年ぶりの女優復帰作となった映画「プラクティカル・マジック」（1990年）の続編のプロモーション活動中にインスタグラムを始め、これが記念すべき家族写真の初投稿となった。（千歳香奈子）