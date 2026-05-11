欲望渦巻く新感覚逃避行サスペンス「サヴマ」がHERO’S Webにて連載開始！
【サヴマ】 5月11日連載開始
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主人公・宇野星は、日々ネットに自作曲を投稿しているものの、再生回数が伸びず、焦りを募らせていた。そんなある日、彼の隣室に怪しげな男と少女が越してくる。宇野は歌声に秘密を抱えた少女と出会い、生活が一変していく――。
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ヒーローズは5月11日、どつみつこ氏によるマンガ「サヴマ」の連載を「HERO’S Web」にて開始した。
本作は、ネットに自作曲を投稿しながらも再生回数が伸びず、焦りを感じていた青年・宇野星を主人公とする新感覚の逃避行サスペンス。ある日、彼の隣室に怪しげな男と少女が越してきたことで、宇野の日常は一変する。
□「サヴマ」のページ【あらすじ】
主人公・宇野星は、日々ネットに自作曲を投稿しているものの、再生回数が伸びず、焦りを募らせていた。そんなある日、彼の隣室に怪しげな男と少女が越してくる。宇野は歌声に秘密を抱えた少女と出会い、生活が一変していく――。
【信仰×音楽】欲望渦巻く新感覚逃避行サスペンス、開幕！
(C)どつみつこ / ヒーローズ