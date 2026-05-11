【サヴマ】 5月11日連載開始

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ヒーローズは5月11日、どつみつこ氏によるマンガ「サヴマ」の連載を「HERO’S Web」にて開始した。

本作は、ネットに自作曲を投稿しながらも再生回数が伸びず、焦りを感じていた青年・宇野星を主人公とする新感覚の逃避行サスペンス。ある日、彼の隣室に怪しげな男と少女が越してきたことで、宇野の日常は一変する。

□「サヴマ」のページ

【あらすじ】

主人公・宇野星は、日々ネットに自作曲を投稿しているものの、再生回数が伸びず、焦りを募らせていた。そんなある日、彼の隣室に怪しげな男と少女が越してくる。宇野は歌声に秘密を抱えた少女と出会い、生活が一変していく――。

【信仰×音楽】欲望渦巻く新感覚逃避行サスペンス、開幕！

(C)どつみつこ / ヒーローズ