１１日の債券市場で、先物中心限月６月限は続落。中東情勢の先行き不透明感を背景に時間外取引で米原油先物が上昇し、原油高を通じた物価上昇圧力の高まりが意識された。



トランプ米大統領は１０日、戦闘終結に向けた提案へのイランの回答について「全く受け入れられない」と自身のＳＮＳに投稿。ホルムズ海峡の実質封鎖が長期化するとの見方から時間外取引で米原油先物が上昇し、これが影響する形で債券先物に売りが先行した。朝方の売りが一巡したあとは下げ渋る場面もあったが、ベッセント米財務長官と高市早苗首相及び片山さつき財務相が１２日に会談する予定とあって積極的には動きにくく戻りは限定的。前引けにかけて売り直され、この日の安値で取引を終えた。なお、日銀は「残存期間１年以下」「同１年超３年以下」「同３年超５年以下」「同１０年超２５年以下」「同２５年超」を対象とする国債買いオペを通知した。



午前１１時の先物６月限の終値は、前週末比１４銭安の１２９円５６銭となった。一方、現物債市場で１０年債の取引はまだ成立していない。



出所：MINKABU PRESS