今季５点目をマークした伊東。(C)Getty Images

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　現地５月10日に開催されたベルギーリーグ・プレーオフ２第７節のウェステルロー戦（３−０）で、ゲンクの伊東純也が１ゴール・１アシストをマークした。

　スコアレスで迎えた64分、右サイドからのピンポイントクロスで先制点をアシストすると、２−０となった84分には、ドリブルで持ち込みカットインか左足のシュート。逆足のコントロールショットで、ネットを揺らしてみせた。

　このゴラッソにインターネット上では、次のような声が上がった。
 
「伊東純也のコントロールショットほんま綺麗」
「あのスピードに加えて、逆足でこのシュート精度は反則レベルですね」
「GKノーチャンスの完璧なシュートやった」
「左足でもいけるんや」
「あのカーブは美しすぎる」
「キレッキレ」
「１G１Aは完全に無双」
「カウンターから純也爆速ドリブルカットイン逆足ファーサイドにゴラッソ」
「ほんっっとに美しいカーブのゴール」

　33歳の日本代表アタッカーが好調を維持している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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