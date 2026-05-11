「逆足でこのシュート精度は反則レベル」33歳日本代表が無双！正確な左足ゴラッソにファン興奮！「カーブが美しすぎる」「GKノーチャンス」

「逆足でこのシュート精度は反則レベル」33歳日本代表が無双！正確な左足ゴラッソにファン興奮！「カーブが美しすぎる」「GKノーチャンス」