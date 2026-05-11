「逆足でこのシュート精度は反則レベル」33歳日本代表が無双！正確な左足ゴラッソにファン興奮！「カーブが美しすぎる」「GKノーチャンス」
現地５月10日に開催されたベルギーリーグ・プレーオフ２第７節のウェステルロー戦（３−０）で、ゲンクの伊東純也が１ゴール・１アシストをマークした。
スコアレスで迎えた64分、右サイドからのピンポイントクロスで先制点をアシストすると、２−０となった84分には、ドリブルで持ち込みカットインか左足のシュート。逆足のコントロールショットで、ネットを揺らしてみせた。
このゴラッソにインターネット上では、次のような声が上がった。
「伊東純也のコントロールショットほんま綺麗」
「あのスピードに加えて、逆足でこのシュート精度は反則レベルですね」
「GKノーチャンスの完璧なシュートやった」
「左足でもいけるんや」
「あのカーブは美しすぎる」
「キレッキレ」
「１G１Aは完全に無双」
「カウンターから純也爆速ドリブルカットイン逆足ファーサイドにゴラッソ」
「ほんっっとに美しいカーブのゴール」
33歳の日本代表アタッカーが好調を維持している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】逆足でコントロールショット！伊東純也の圧巻ゴラッソ
スコアレスで迎えた64分、右サイドからのピンポイントクロスで先制点をアシストすると、２−０となった84分には、ドリブルで持ち込みカットインか左足のシュート。逆足のコントロールショットで、ネットを揺らしてみせた。
このゴラッソにインターネット上では、次のような声が上がった。
「伊東純也のコントロールショットほんま綺麗」
「あのスピードに加えて、逆足でこのシュート精度は反則レベルですね」
「GKノーチャンスの完璧なシュートやった」
「左足でもいけるんや」
「あのカーブは美しすぎる」
「キレッキレ」
「１G１Aは完全に無双」
「カウンターから純也爆速ドリブルカットイン逆足ファーサイドにゴラッソ」
「ほんっっとに美しいカーブのゴール」
33歳の日本代表アタッカーが好調を維持している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】逆足でコントロールショット！伊東純也の圧巻ゴラッソ