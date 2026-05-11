山田新が直近4戦で3得点目も…プロイセン・ミュンスターは3部降格が決定
プロイセン・ミュンスター（ドイツ2部）に所属するFW山田新が、2試合連続ゴールを記録した。
ブンデスリーガ2部で最下位に沈むプロイセン・ミュンスターは10日に行われた第33節でダルムシュタットと対戦。2試合連続で先発出場した山田は0−0で迎えた8分にDFラインの裏に抜け出し、GKとの一対一で股抜きシュートを決めて先制点を挙げた。なお、山田にとっては2試合連続ゴールとなり、直近の4試合で3得点目となった。
チームはその後、15分に追いつかれると、勝ち越しゴールを奪うことはできず、1−1のまま試合は終了。山田は今年1月の加入後、最長となる76分までプレーしたが、プロイセン・ミュンスターは最終節を前に最下位での3部降格が決定した。
現在25歳の山田は川崎フロンターレのU−15や同U−18、桐蔭横浜大学を経て2023年に川崎Fのトップチームに加入。そして、昨年7月にセルティックに完全移籍を果たしたが、思うような出場機会を得ることができず、今年1月にプロイセン・ミュンスターにレンタル移籍。先月19日に行われたシャルケ戦で欧州初ゴールを決めるなど、同クラブではここまで公式戦9試合出場で3ゴールを記録している。
ブンデスリーガ2部で最下位に沈むプロイセン・ミュンスターは10日に行われた第33節でダルムシュタットと対戦。2試合連続で先発出場した山田は0−0で迎えた8分にDFラインの裏に抜け出し、GKとの一対一で股抜きシュートを決めて先制点を挙げた。なお、山田にとっては2試合連続ゴールとなり、直近の4試合で3得点目となった。
現在25歳の山田は川崎フロンターレのU−15や同U−18、桐蔭横浜大学を経て2023年に川崎Fのトップチームに加入。そして、昨年7月にセルティックに完全移籍を果たしたが、思うような出場機会を得ることができず、今年1月にプロイセン・ミュンスターにレンタル移籍。先月19日に行われたシャルケ戦で欧州初ゴールを決めるなど、同クラブではここまで公式戦9試合出場で3ゴールを記録している。
【動画】山田新が2試合連続ゴール！
#山田新 が先制ゴール！！🔥— イージースポーツ (@easysportsjp) May 10, 2026
ロングボールに抜け出し、
GKの股下を抜く冷静なフィニッシュ⚡️
貴重な先制点を奪う💥#イージースポーツ2 #ブンデスリーガ2部 #2Bundesliga
⚽ブンデスリーガ2部
🆚SCプロイセン06ミュンスター vs SVダルムシュタット98
📱視聴はこちら https://t.co/SlOn3o0QGx pic.twitter.com/jyxOiEcOxi