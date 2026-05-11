THE YELLOW MONKEY

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　今年で再集結10周年を迎え、現在も精力的にパフォーマンスを続けるTHE YELLOW MONKEYが新たなライブを発表した。

【動画】THE YELLOW MONKEY 2016年さいたまスーパーアリーナ公演映像

　5月3日にFC限定ツアーが開幕したばかりのTHE YELLOW MONKEYだが、さらなる次のステージとして今回発表したのが「60分一本勝負」と題した特別なツアー。レアなライブハウス公演を中心に日本武道館公演が加わり、いずれもジャスト60分という全8公演となる。これまでのライブツアーとはまた違った熱気と迫力を感じられるツアーとなりそうだ。

　また、10年前の本日5月11日は、2016年にバンドが再集結後初となる全国アリーナツアー初日・国立代々木第一体育館公演を行い、12年ぶりにメンバー4人揃っての姿を現した記念すべき日にあたる。これを祝してバンドの公式YouTubeでは、この全国ツアー『THE YELLOW MONKEY SUPER JAPAN TOUR 2016』から、さいたまスーパーアリーナ公演のライブ映像を本日より約1ヶ月限定で全編フル配信。1990年代の名曲の数々から復活の狼煙となった楽曲「ALRIGHT」まで、全24曲が披露されたステージをたっぷりと楽しむことができる。

■THE YELLOW MONKEY TOUR 2026 THE COUNTDOWN
〜60分一本勝負〜
9月6日（日）福岡・Zepp Fukuoka
9月20日（日）神奈川・KT Zepp Yokohama
9月26日（土）北海道・Zepp Sapporo
10月4日（日）東京・Zepp Haneda
10月11日（日）宮城・仙台GIGS
10月22日（木）東京・日本武道館
10月24日（土）大阪・Zepp Osaka Bayside
10月30日（金）愛知・Zepp Nagoya