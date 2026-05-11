THE YELLOW MONKEY、“60分一本勝負”新ツアー開催決定 2016年スーパーアリーナ公演を限定YouTube配信も
今年で再集結10周年を迎え、現在も精力的にパフォーマンスを続けるTHE YELLOW MONKEYが新たなライブを発表した。
【動画】THE YELLOW MONKEY 2016年さいたまスーパーアリーナ公演映像
5月3日にFC限定ツアーが開幕したばかりのTHE YELLOW MONKEYだが、さらなる次のステージとして今回発表したのが「60分一本勝負」と題した特別なツアー。レアなライブハウス公演を中心に日本武道館公演が加わり、いずれもジャスト60分という全8公演となる。これまでのライブツアーとはまた違った熱気と迫力を感じられるツアーとなりそうだ。
また、10年前の本日5月11日は、2016年にバンドが再集結後初となる全国アリーナツアー初日・国立代々木第一体育館公演を行い、12年ぶりにメンバー4人揃っての姿を現した記念すべき日にあたる。これを祝してバンドの公式YouTubeでは、この全国ツアー『THE YELLOW MONKEY SUPER JAPAN TOUR 2016』から、さいたまスーパーアリーナ公演のライブ映像を本日より約1ヶ月限定で全編フル配信。1990年代の名曲の数々から復活の狼煙となった楽曲「ALRIGHT」まで、全24曲が披露されたステージをたっぷりと楽しむことができる。
■THE YELLOW MONKEY TOUR 2026 THE COUNTDOWN
〜60分一本勝負〜
9月6日（日）福岡・Zepp Fukuoka
9月20日（日）神奈川・KT Zepp Yokohama
9月26日（土）北海道・Zepp Sapporo
10月4日（日）東京・Zepp Haneda
10月11日（日）宮城・仙台GIGS
10月22日（木）東京・日本武道館
10月24日（土）大阪・Zepp Osaka Bayside
10月30日（金）愛知・Zepp Nagoya
【動画】THE YELLOW MONKEY 2016年さいたまスーパーアリーナ公演映像
5月3日にFC限定ツアーが開幕したばかりのTHE YELLOW MONKEYだが、さらなる次のステージとして今回発表したのが「60分一本勝負」と題した特別なツアー。レアなライブハウス公演を中心に日本武道館公演が加わり、いずれもジャスト60分という全8公演となる。これまでのライブツアーとはまた違った熱気と迫力を感じられるツアーとなりそうだ。
■THE YELLOW MONKEY TOUR 2026 THE COUNTDOWN
〜60分一本勝負〜
9月6日（日）福岡・Zepp Fukuoka
9月20日（日）神奈川・KT Zepp Yokohama
9月26日（土）北海道・Zepp Sapporo
10月4日（日）東京・Zepp Haneda
10月11日（日）宮城・仙台GIGS
10月22日（木）東京・日本武道館
10月24日（土）大阪・Zepp Osaka Bayside
10月30日（金）愛知・Zepp Nagoya