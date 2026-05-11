あの、地上波ドラマ単独初主演へ マイペースで愛すべきキャラクター演じる「毎日が新鮮で濃厚な撮影の日々でした」6月スタート・テレ東『わたしの相殺日記』【コメント全文】
テレビ東京は6月5日から、ドラマ25『わたしの相殺日記』を深夜0時52分から放送する。11日、発表した。主演は地上波ドラマで単独初主演となる、あのが務める。自己流の相殺術（そうさいじゅつ）によって、先行き不透明な世の中を自由に生きようとするマイペースな主人公・桜庭萌（さくらば・もえ）を演じる。
【写真】地上波単独初主演！キービジュアルで生き生きとした表情を見せるあの
このドラマは『孤独のグルメ』の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルストーリーで、全4話を4週にわたって放送する。あのが演じる萌は、いたって普通の女性。しかし、あるできごとがきっかけで、目の前に立ちはだかる壁を“相殺”というある意味“言い訳材料”を使って乗り越えていく術をみつけた、今の時代に必要ともいえるがんばらなくていいけど、諦めてはいない、そんな愛すべきキャラクター。
一見、目の前にあることから逃げているだけ、そんな風にも見えるが、実は、生きづらい世の中で精一杯生きていくための彼女なりの生きる術。ほのぼのとマイペースに、でもほんの少し前向きに生きている、そんな萌の姿に共感し、少しでも明日が明るくなるようなストーリーとなっている。
解禁されたキービジュアルでは、あのが演じる萌が、自由気ままにふわっと空へ浮き上がる姿となっている。
ドラマの主題歌に選ばれたのは、anoが2025年に書き下ろし、ファンからの人気も高い「KILL LOVE」。複雑で愛おしい愛や、人生に迷いながらも、ありのままの自分でいいんだ、という思いを感情的に表現した楽曲。今回、ドラマのテーマソングとしての起用は初めてとなる。
あのは「とても人間的で自分にとって初めて演じるような役柄だったため、毎日が新鮮で濃厚な撮影の日々でした」などとコメントしている。
■あの コメント全文
今回演じさせていただいた桜庭萌は、とても人間的で自分にとって初めて演じるような役柄だったため、毎日が新鮮で濃厚な撮影の日々でした。
脚本は読み込むほど面白く、普段自分が好まない時間を過ごした時、早めに家に帰り制作作業をしたり、寝る間を削ってでも好きなことをしたり挽回しようとする必死な姿にすごく重なりました。
観てくださる方の日常に、少しでも残る作品になるとうれしいです。
登場人物も引き込まれるキャラクターぞろいなので、ぜひ楽しみにしていてください！
【写真】地上波単独初主演！キービジュアルで生き生きとした表情を見せるあの
このドラマは『孤独のグルメ』の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルストーリーで、全4話を4週にわたって放送する。あのが演じる萌は、いたって普通の女性。しかし、あるできごとがきっかけで、目の前に立ちはだかる壁を“相殺”というある意味“言い訳材料”を使って乗り越えていく術をみつけた、今の時代に必要ともいえるがんばらなくていいけど、諦めてはいない、そんな愛すべきキャラクター。
解禁されたキービジュアルでは、あのが演じる萌が、自由気ままにふわっと空へ浮き上がる姿となっている。
ドラマの主題歌に選ばれたのは、anoが2025年に書き下ろし、ファンからの人気も高い「KILL LOVE」。複雑で愛おしい愛や、人生に迷いながらも、ありのままの自分でいいんだ、という思いを感情的に表現した楽曲。今回、ドラマのテーマソングとしての起用は初めてとなる。
あのは「とても人間的で自分にとって初めて演じるような役柄だったため、毎日が新鮮で濃厚な撮影の日々でした」などとコメントしている。
■あの コメント全文
今回演じさせていただいた桜庭萌は、とても人間的で自分にとって初めて演じるような役柄だったため、毎日が新鮮で濃厚な撮影の日々でした。
脚本は読み込むほど面白く、普段自分が好まない時間を過ごした時、早めに家に帰り制作作業をしたり、寝る間を削ってでも好きなことをしたり挽回しようとする必死な姿にすごく重なりました。
観てくださる方の日常に、少しでも残る作品になるとうれしいです。
登場人物も引き込まれるキャラクターぞろいなので、ぜひ楽しみにしていてください！