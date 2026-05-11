スキージャンプの伊藤有希選手が、今シーズン限りとなる2027年3月をもって現役を引退することがわかりました。

前日10日に32歳の誕生日を迎えた伊藤選手。家族全員がスキー選手というスキー一家に生まれ、4歳からスキージャンプを始めました。その後はメキメキと実力をつけ数々の世界大会に出場。オリンピックにはソチ、平昌、北京、ミラノ・コルティナと4度出場し、日本のスキージャンプ界をけん引してきました。2月に行われたミラノ・コルティナ五輪を滑り終えた際には「こうして4度も五輪に挑戦させてもらって、メダルをとることはできなかったんですけども、今までさせていただいた経験と、携わってくださった方々が金メダル以上に大切なものだったということを感じたので、幼い頃の夢は達成できたのではないかなと思います」とコメント。涙ながらに思いを語っていました。

そんな伊藤選手は個人の活躍のみならず、日本チームの精神的支柱としても存在感を発揮。北京五輪では混合団体にも出場し、ともに出場する中でスーツ規定違反となった郄梨沙羅選手に寄り添う姿も見せていました。ミラノ・コルティナ五輪では、混合団体への出場とはならなかった伊藤選手でしたが、会場に駆けつけエール。日本にとって同種目初のメダルとなる銅メダルを仲間たちが獲得した際には誰よりも喜びを爆発させ、涙する郄梨選手を抱きしめる姿も見せていました。そういった精神面でのサポートについては「私が長年思い続けてきたことは、1人だけではなくて、日本のチーム力を強くしたい、そのなかの一員でいたいということ。かける言葉や行動で、日本チームを強く、チーム力を強くしたいという思いがありました」と明かしていました。

所属チームは「ラストシーズンを悔いなく過ごすとともに、皆様へのお礼とご恩返しができるシーズンにしたいと考えております」とコメントを発表。伊藤選手の最後のシーズンを、全力でバックアップしていく思いを寄せました。