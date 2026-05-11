A.B.C-Z、新アーティスト写真公開 『A.B.C-Z CONNECTION Vol.2』日程＆ゲスト
4人組グループ・A.B.C-Zが11日、新アーティスト写真を公開。さらに、主催するツーマンライブフェス『A.B.C-Z CONNECTION Vol.2』のロゴ、ゲストアーティストが発表された。
【画像】『A.B.C-Z CONNECTION Vol.2』フライヤー
『A.B.C-Z CONNECTION』は、2025年に初開催され、今回が第2弾となる。8月19日に「グランキューブ大阪 メインホール」、8月29日・30日に「パシフィコ横浜 国立大ホール」で開催される。
注目のゲストは、8月19日にZiDol、8月29日に新浜レオン、8月30日に大黒摩季の出演が決定。全日とも、ここでしか見られない特別なステージになる。
イベントロゴのデザインは、第1弾に引き続きメンバーの戸塚祥太が手がけた。
チケットは、A.B.C-Z、新浜レオン、大黒摩季の各ファンクラブにて5月15日より先行販売受付が開始される。
【画像】『A.B.C-Z CONNECTION Vol.2』フライヤー
『A.B.C-Z CONNECTION』は、2025年に初開催され、今回が第2弾となる。8月19日に「グランキューブ大阪 メインホール」、8月29日・30日に「パシフィコ横浜 国立大ホール」で開催される。
注目のゲストは、8月19日にZiDol、8月29日に新浜レオン、8月30日に大黒摩季の出演が決定。全日とも、ここでしか見られない特別なステージになる。
イベントロゴのデザインは、第1弾に引き続きメンバーの戸塚祥太が手がけた。
チケットは、A.B.C-Z、新浜レオン、大黒摩季の各ファンクラブにて5月15日より先行販売受付が開始される。